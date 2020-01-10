Израиль заявил о прорыве в создании лазерной системы ПВО-ПРО

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Министерство обороны Израиля анонсировало постановку на вооружение новой лазерной системы ПВО. О достижении "технологического прорыва" в разработке данной системы говорится в пресс-релизе, распространенном оборонным ведомством Израиля.

Управление оборонных исследований и разработок при министерстве обороны сообщает, что был достигнут технологический прорыв в разработке лазеров для перехвата (ракет)

- приводят новостные агентства сообщение.

Как пишут израильские СМИ, новейшая лазерная система будет дополнять уже действующую ПРО "Железный купол", сбивая управляемые ракеты и беспилотники. Испытания намечены на 2021 год.

По словам начальника Управления развития вооружения и технологической инфраструктуры Министерства обороны (MAFAT), бригадного генерала Янива Ротема, каждый выстрел из лазера будет стоить примерно один доллар, не считая стоимости системы, по сравнению с десятками тысяч долларов, которые стоит каждая ракета-перехватчик системы "Железный купол".

По данным издания Haaretz, каждая ракета "Железного купола" стоит около 49 тысяч долларов, при этом, как отмечает издание, перехват с помощью лазерной системы обойдется примерно в 3,5 доллара. Единственный недостаток новой лазерной системы заключается в том, что она плохо функционирует в условиях плохой видимости.

По имеющимся данным будет создано три версии новой системы: статическая наземная, мобильная наземная и мобильная воздушная, которая будет размещаться на самолетах.