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Деловая газета "Взгляд"

В ВДВ поступил комплект новейших боевых машин

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Боевые гусеничные плавающие машины БМД-4М
Боевые гусеничные плавающие машины БМД-4М механизированной колонны войск Московского гарнизона Центрального военного округа.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

В январе 2020 года на вооружение Псковского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск поступит батальонный комплект боевых машин нового поколения, сообщили в Минобороны.

По сообщению военного ведомства, в седьмой по счету батальонный комплект, поступающий на вооружение Воздушно-десантных войск, входит более 35 единиц БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка".

"В торжественной обстановке новая техника будет передана военнослужащим одного из десантно-штурмовых батальонов гвардейского десантно-штурмового полка, дислоцированного в г. Пскове", – говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Там добавили также, что экипажи боевых машин в течение двух месяцев, осваивали курс переподготовки в Омске на базе 242 учебного центра (подготовки младших специалистов ВДВ).

Напомним, в августе 2019 года газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как изменились боевые возможности и задачи ВДВ.



Дмитрий Зубарев

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  • В новости упоминаются
Продукция
БМД-4
БТР-МДМ Ракушка-М
Проекты
2020-й год
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