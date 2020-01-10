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Деловая газета "Взгляд"

Ученые предупредили об угрозе «войны в стиле Терминатора»

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Искусственный интеллект
Искусственный интеллект.
Источник изображения: © Depositphotos / agsandrew

Ученые Корнеллского университета предупредили, что передача контроля над ядерными вооружениями искусственному интеллекту может закончиться «апокалиптической войной в стиле «Терминатора».

Специалисты американского Корнеллского университета, входящего в Лигу плюща, подготовили доклад, из которого следует, что все больший сдвиг в сторону автоматизации и роботизации может привести к тому, что машины "выйдут из-под контроля" и объявят войну человечеству – прямо как в серии научно-фантастических фильмов "Терминатор" с Арнольдом Шварценеггером, передает RT со ссылкой на Daily Mail.

По словам экспертом, "пытаясь догнать США по военному потенциалу", Россия и Китай якобы все чаще полагаются на технологии искусственного интеллекта, которые в перспективе могут представлять еще даже не известные миру риски.

Кроме того, ученые увидел риски в активном задействовании искусственного интеллекта в системах раннего оповещения. Они напомнили об инциденте 1983 года, когда советский офицер Станислав Петров проигнорировал сигнал системы о запуске американских ракет. Петров понял, что сигнал был ложным и тем самым спас мир от возможной ядерной войны между США и Россией.

В то же время ученые признают, что в какой-то форме компьютеризация ядерных вооружений может повысить надёжность и стабильность работы таких систем. Искусственный интеллект может собирать данные и осуществлять анализ, которым потом будет пользоваться военное руководство. "Занимаясь модернизацией ядерных арсеналов, руководство должно стремиться использовать компьютерные системы, чтобы снизить риски случайных происшествий, ложных срабатываний, и увеличивать человеческий контроль над операциями с применением ядерного оружия", – рекомендуют ученые.

Напомним, президент Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что развитие искусственного интеллекта является вопросом национальной безопасности и выживаемости России.


Алина Назарова

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
AI
ИТ
Робот
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