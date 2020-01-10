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Интерфакс-АВН

Военнослужащие четырех республик Центральной Азии впервые примут участие в Параде Победы в Екатеринбурге

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Парад Победы
Парад Победы.
Источник изображения: http://www.globallookpress.com/

Екатеринбург. 9 января. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Военнослужащие четырех иностранных государств впервые будут участвовать в параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет в Екатеринбурге 9 мая 2020 года, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"Особенностью военного парада в 2020 году станет участие парадных расчетов от четырех иностранных государств в Екатеринбурге. Планируется, что будут задействованы военнослужащие Республики Казахстан, Киргизской Республики, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан", - сказал командующий войсками округа Александр Лапин, слова которого приводятся в пресс-релизе пресс-службы ЦВО.

9 мая 2020 года на территории Центрального военного округа пройдут три военных парада и свыше 70 торжественных прохождений войск.

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