Войти
ЦАМТО

Глубинный металлоискатель МГ-1И принят на снабжение инженерных войск России

528
0
+1
Миноискатель МГ-1
Знакомство с глубинным миноискателем МГ-1.
Источник изображения: vpk-news.ru

ЦАМТО, 9 января. В инженерных войсках Вооруженных Сил Российской Федерации принят на снабжение глубинный металлоискатель МГ-1И.

Металлоискатель предназначен для дистанционного обнаружения самодельных взрывных устройств в металлических корпусах, крупных и средних металлических предметов, размещенных на глубинах до 5 м с селекцией металлов на цветные и черные, закладок фугасных снарядов, а также схронов с оружием и боеприпасами в различных средах – грунт, вода, строительные конструкции.

Миноискатель позволяет обнаруживать артиллерийскую минометную мину калибра 120 мм на глубине 3,2 м, снаряд 152 мм – до 3,5 м, авиационную бомбу ФАБ-100 – 5 м. Время непрерывной работы миноискателя составляет 4 часа, время приведения прибора в рабочее положение – 2 мин, а скорость ведения поиска – 1-5 км/ч.

Первая партия миноискателей поступила на центральные инженерные базы хранения и отправляется в части инженерных войск, сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
28.03.2016
Шойгу требует набрать специалистов для подготовки водолазов в Рязани
03.10.2013
В Нижнем Тагиле «Урал» представил свои новые бронеавтомобили
22.05.2013
Нас просто сомнут
08.08.2012
Минобороны задолжало 5 млрд рублей за уборку
27.02.2012
Российские ДВКД типа "Мистраль" в отличие от французских аналогов будут оснащены ударным и оборонительным оружием
07.06.2007
"Тракторные заводы" перегруппируют оборонные мощности Чтобы выполнить резко выросший гособоронзаказ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.01 16:08
  • 112
Китай построит седьмой авианосец
  • 10.01 15:53
  • 2
Какими вооружениями пополнятся ВС РФ в 2020 году: предварительный список
  • 10.01 15:31
  • 4
NetEase (Китай): авианосец загорелся, бомбардировщик упал – российская военная техника гибнет?
  • 10.01 15:18
  • 4
Путин поручил довести долю современного вооружения в ВМФ до 70%
  • 10.01 15:07
  • 7
13 вариантов мести: Иран подготовил ответ США
  • 10.01 15:06
  • 13
"Придется переделывать": кто ответит за кривой телескоп
  • 10.01 14:58
  • 4
Накроет всех
  • 10.01 14:10
  • 37
Сценарии и фото/видео успешных атак выводящих из строя от авианосца до эсминца. Мины на пути следования в проливах и иные.
  • 10.01 13:56
  • 2
Через трение к звездам: новая технология сварки сделает ракеты легче
  • 10.01 13:51
  • 1
ВС РФ оснащаются инновационными видами оружия, основанными на новых физических принципах
  • 10.01 11:32
  • 1
Военная прокуратура потребовала срок для обвиненного в мошенничестве генерала
  • 10.01 11:32
  • 52
Борисов рассказал о невыполнении плана на 2019 год в космической сфере
  • 10.01 10:45
  • 1
Эвакуация советской промышленности в 1941 году
  • 10.01 08:04
  • 98
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 10.01 01:04
  • 6
Как русские конструкторы создали авиацию США