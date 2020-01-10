Более 300 ед. бронетанковой техники поступят в подразделения СВ России в 2020 году

ЦАМТО, 9 января. В рамках исполнения гособоронзаказа предприятия ОПК передадут Минобороны России боле 300 ед. современных образцов бронетанковой техники, успешно зарекомендовавших себя при эксплуатации в различных климатических зонах.

В частности, в подразделения будут поставлены модернизированные танки Т-72Б3М и Т-90М, которые вооружены 125-мм гладкоствольными орудиями-пусковыми установками. Эта система способна использовать все существующие танковые боеприпасы данного калибра, а также применяться с комплексом управляемого вооружения. В Казанское высшее танковое командное училище для подготовки будущих офицеров танкистов поступит партия танков Т-80БВМ.

Также Сухопутные войска получат боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А и БТР-82АМ, говорится в сообщении Группы информационного обеспечения Сухопутных войск от 3 января.