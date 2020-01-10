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ЦАМТО

Более 300 ед. бронетанковой техники поступят в подразделения СВ России в 2020 году

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Танк Т-90М
Танк Т-90М.
Источник изображения: кадр из видео ТАСС / АО "НПК "Уралвагонзавод"

ЦАМТО, 9 января. В рамках исполнения гособоронзаказа предприятия ОПК передадут Минобороны России боле 300 ед. современных образцов бронетанковой техники, успешно зарекомендовавших себя при эксплуатации в различных климатических зонах.

В частности, в подразделения будут поставлены модернизированные танки Т-72Б3М и Т-90М, которые вооружены 125-мм гладкоствольными орудиями-пусковыми установками. Эта система способна использовать все существующие танковые боеприпасы данного калибра, а также применяться с комплексом управляемого вооружения. В Казанское высшее танковое командное училище для подготовки будущих офицеров танкистов поступит партия танков Т-80БВМ.

Также Сухопутные войска получат боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А и БТР-82АМ, говорится в сообщении Группы информационного обеспечения Сухопутных войск от 3 января.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМП-3
БТР-82
БТР-82А
Т-72
Т-72Б
Т-80
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
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