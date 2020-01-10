В Ленинградскую армию ВВС и ПВО ЗВО в январе поступит ЗРПК "Панцирь-С"

ЦАМТО, 9 января. В Ленинградское объединение Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа продолжается поставка новых образцов вооружения и военной техники.

В рамках Государственного оборонного заказа в январе 2020 года в войска объединения планируется поступление очередной партии специальной техники – самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С".

Военнослужащие уже прошли переобучение на новую систему вооружения в учебном центре зенитных ракетных войск в г.Гатчина (Ленинградская область), говорится в сообщении пресс-служба Западного военного округа от 3 января.