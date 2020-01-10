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ЦАМТО

В Ленинградскую армию ВВС и ПВО ЗВО в январе поступит ЗРПК "Панцирь-С"

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Боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" ВКС России в ходе российско-сербских совместных учений ПВО "Славянский щит". Батайница (Белград), 25.10.2019
Боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" ВКС России в ходе российско-сербских совместных учений ПВО "Славянский щит". Батайница (Белград), 25.10.2019.
Источник изображения: министерство обороны Сербии

ЦАМТО, 9 января. В Ленинградское объединение Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа продолжается поставка новых образцов вооружения и военной техники.

В рамках Государственного оборонного заказа в январе 2020 года в войска объединения планируется поступление очередной партии специальной техники – самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С".

Военнослужащие уже прошли переобучение на новую систему вооружения в учебном центре зенитных ракетных войск в г.Гатчина (Ленинградская область), говорится в сообщении пресс-служба Западного военного округа от 3 января.

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  • В новости упоминаются
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
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