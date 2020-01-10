В Финляндии начинаются испытания истребителей компаний-претендентов по программе HX

ЦАМТО, 9 января. ВВС Финляндии в ходе испытаний "HX Challenge" проведут оценку боевых самолетов пяти компаний-претендентов в рамках проекта закупки многоцелевых истребителей нового поколения HX.

Тестирование начнется 9 января и продолжится до 26 февраля.По заявлению директора программы HX полковника Юха-Пекка Керянене, целью мероприятия является проверка соответствия самолетов и систем представленным каждым кандидатом данным.

В испытаниях примут участие Dassault Aviation (Франция) с истребителем "Рафаль", европейский консорциум Eurofighter с "Тайфун", Boeing (США) с F/A-18 "Супер Хорнет", Lockheed Martin (США) с F-35 "Лайтнинг-2" и Saab (Швеция) с "Грипен E".

В ходе оценочных испытаний каждый самолет будет выполнять аналогичные задачи, целью которых является оценка возможностей в четырех основных областях. Полеты будут выполняться с авиабазы ВВС Финляндии в Пирккале, но маршруты будут проложены по всей территории Финляндии.

Каждый участник конкурса будет оцениваться в течение семи рабочих дней. Программа включает имитацию боевых операций против F/A-18 и УТС "Хок" ВВС Финляндии. Кроме того, "HX Challenge" позволит оценить возможности самолетов, о которых сообщили производители, в области борьбы с воздушными, наземными, морскими целями, нанесению ударов на большой дальности и ведению разведки, а также возможности интеграции с системами СВ и ВМС.

Время проведения HX Challenge – середина зимы, что будет способствовать оценке самих самолетов и установленных систем в самых сложных условиях, которые могут наблюдаться в Финляндии. Оценка в данной обстановке позволит проще обнаружить преимущества и недостатки образцов и обсудить их с производителями.

Согласно графику, оценка "Тайфун" будет проведена с 9 января по 17 января, "Рафаль" – в течение 20-28 января, "Грипен E" – 29 января - 6 февраля, F-35 – 7-17 февраля, F/A-18 – 18-26 февраля.

Как сообщал ЦАМТО, 27 апреля 2018 года Командование материального обеспечения Вооруженных сил Финляндии направило запросы о предложениях в рамках программы поставки новых многоцелевых истребителей HX в адрес правительств Великобритании, Франции, Швеции и США. Совместно с компаниями-производителями им было предложено представить предложения по поставке самолетов F/A-18 "Супер Хорнет" (Boeing, США), "Рафаль" (Dassault Aviation, Франция), "Тайфун" (Eurofighter), F-35 "Лайтнинг-2" (Lockheed Martin, США) и "Грипен E" (Saab, Швеция). Каждый участник тендера несет ответственность, наряду со своим правительством, за полный пакет, включая вооружение, датчики и специальные системы, интеграцию оборудования и системы поддержки. Ответы на запрос были представлены в начале 2019 года, после чего начались переговоры с потенциальными поставщиками с целью уточнения различных аспектов предложений и подготовки уточненного запроса.

Целью программы закупки многоцелевых истребителей HX является поэтапная замена 64 устаревших самолетов F/A-18 "Хорнет" ВВС Финляндии, начиная с 2025 года. Победитель будет выбран с учетом стоимости, технических характеристик и возможностей усиления системы обороны страны в целом.

Пакет поставки будет включать до 64 самолетов, а также технические системы, системы обучения, инструмент для технического обслуживания, испытательное оборудование и запасные части, вооружение, датчики и другое сопутствующее оборудование и услуги.

Министерство обороны приняло решение о том, что победитель конкурса должен реализовать сопутствующую офсетную программу в размере 30% от общей стоимости контракта. Как полагают в военном ведомстве, этого будет достаточно для обеспечения значительного участия национальной промышленности, безопасности поставок и получения технологий.

Министерство обороны Финляндии 1 ноября 2019 года объявило, что направило пяти претендентам уточненные запросы о предложениях на поставку истребителей HX. В заявлении Министерства обороны подтверждено, что межминистерский комитет по экономической политике установил предел стоимости закупки на уровне 10 млрд. евро (11,15 млрд. долл.).

Ответы на уточненные запросы должны быть представлены претендентами к 31 января 2020 года. Окончательные запросы о предложениях будут направлены претендентам в текущем году. Как планируется, после оценки полученных ответов будет определен предпочтительный претендент на поставку. Правительство Финляндии примет решение о приобретении в 2021 году.