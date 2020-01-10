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ЦАМТО

В ВДВ поступили новые серийные средства десантирования боевой техники

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Успешное приземление боевой машины десанта БМД-4М с помощью ПБС-950У
Успешное приземление боевой машины десанта БМД-4М с помощью ПБС-950У.
Источник изображения: http://sdelanounas.ru/

ЦАМТО, 9 января. С целью переоснащения ВДВ, в соединения и воинские части началась поставка новых серийных средств десантирования – парашютно-бесплатформенных систем ПБС-950У и ПБС-955.

Эти средства предназначены для десантирования парашютным способом боевых машин десанта БМД-4М и многоцелевых бронетранспортеров ВДВ БТР-МДМ "Ракушка".

Эти унифицированные средства десантирования разрабатывались специально для парашютного десантирования данной боевой техники. Принцип работы новых средств десантирования ПБС-950У и ПБС-955 по сравнению с теми, которые состоят на вооружении для десантирования БМД-2 (ПБС-916), БТР-Д, 2С9, 1В119 (ПБС-925) в воинских частях Воздушно-десантных войск не изменился.

Применение новых средств десантирования позволяет увеличить вес доставляемой боевой техники с полным экипажем внутри и обеспечить мобильность подразделений ВДВ при выполнении поставленных задач, говорится в сообщении Группа информационного обеспечения ВДВ от 3 января.

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  • В новости упоминаются
Продукция
БМД-2
БМД-4
БТР-МДМ Ракушка-М
Нона-С
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