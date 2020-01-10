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Военное обозрение

Появились данные канадской разведки о падении «Боинга» украинской авиакомпании в Иране

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Источник изображения: topwar.ru

Через несколько часов после катастрофы с украинским «Боингом» в районе международного аэропорта Тегерана западные разведслужбы уже предоставили предварительный отчёт о версиях случившегося. Причём речь идёт о данных разведок сразу нескольких государств: США, Канады, а также стран Европейского союза. Об этом сообщает информационная служба Reuters.

Канадская разведка отмечает, что никакого внешнего воздействия на самолёт зафиксировано не было. Это важное заявление, особенно исходя из того, что первоначально в ряде СМИ появились заметки о якобы нанесении удара по «Боингу» украинской авиакомпании МАУ со стороны иранских военных.

Информационное агентство Reuters пишет о том, что, по данным западных разведок, причиной крушения самолёта стал технический фактор. Кстати, именно такая версия и прозвучала первоначально.

Канадские и американские источники заявляют, что имеются данные о перегреве одного из двигателей самолёта. Это привело к возгоранию и последующей авиационной катастрофе. Дополнительно отмечается, что причиной разброса осколков на площади в несколько гектаров могло стать возгорание топлива и взрыв, произошедший на основе этого фактора.

Напомним, что на борту самолёта находились 176 человек. Из них – 9 членов экипажа (граждане Украины). Все летевшие бортом Тегеран-Киев погибли.

В Иране сегодня приземлился борт со следователями, прибывший из Киева.

Нужно отметить, что многие зарубежные перевозчики в связи со сложной обстановкой в регионе приняли решение отказаться от полётов в воздушном пространстве Ирана и Ирака.

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