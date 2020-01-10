Войти
bmpd.livejournal.com

"Осторожная конфронтация"

349
0
0

Газета "Коммерсантъ" под заголовком "Осторожная конфронтация" опубликовала комментарий директора Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслана Пухова о последних событиях на Ближнем Востоке и о том, во что выльется противостояние США и Ирана

Останки ракетной части иранской баллистической ракеты меньшей дальности Qiam, выпущенной с территории Ирана по используемой американцами авиабазе Айн эль-Асад в Ираке, упавшие на землю после отделения управляемой боевой части ракеты, 08.01.2020 (с) Twitter @IranvsUsa2

Иранский Корпус стражей исламской революции в отместку за убийство генерала Касема Сулеймани обстрелял ракетами две американские военные базы в Ираке. Жертв не было - иранский ответ оказался скорее символическим, нежели разрушительным. Иран обладает довольно значительным ракетным потенциалом и при желании мог бы выпустить по американцам не 20, а 200 ракет. Но он этого не сделал, потому что не заинтересован в серьезной эскалации конфликта и постарается удержать его в границах Ирака, не дав распространиться по региону.

Дело в том, что теократический режим в Иране не так уж и радикален. После Исламской революции 1979 года Тегеран достаточно быстро отошел от идеологии экспорта этой революции к относительно прагматичной политике, которую вел еще при шахе. Кроме того, Иран является одной из немногих стран Ближнего Востока, которая в политике в какой-то мере учитывает мнение людей - а многие иранцы настолько устали за 40 лет от противостояния, что режим вряд ли захочет взваливать им на плечи новые тяжелые испытания.

Большой конфликт с неизбежными для него потерями не выгоден и президенту США Дональду Трампу. Ему уже удалось отчасти переключить внимание американской общественности с процесса импичмента на войну с Ираном.

Контроль республиканцев над Сенатом исключает его отстранение от власти, поэтому развязывать большую войну, чтобы удержаться у власти, ему ни к чему. Кроме того, такая война не может не быть затяжной, и американскому президенту, который хочет избраться на второй срок, она скорее повредит, чем поможет.

Так что в ближайшее время мы, скорее всего, будем наблюдать в регионе деэскалацию - хотя и с возможными откатами и временными обострениями.

В этой ситуации Россия и ее президент могут выступить с миротворческой миссией - пусть и не долгосрочной, но хотя бы ситуативной.

Публичные проявления антиамериканизма при этом препятствием не будут - они не мешают России и США взаимодействовать по вопросам безопасности - а с Ираном у Москвы диалог и так налажен. При этом наша политическая элита понимает токсичность иранцев, осознает, что Тегеран очень сложный партнер - потому среди российских руководителей, в том числе военных, хватает тех, кто скептически относится к активному партнерству с Исламской Республикой.

В принципе, сложившаяся в регионе ситуация в краткосрочной перспективе России выгодна - в частности, из-за роста цен на энергоносители. Кроме того, убийство генерала Сулеймани и усилившееся противостояние с США помешает Тегерану наращивать свое присутствие и влияние в Сирии, где Иран является конкурентом.

Однако затяжной конфликт российским интересам повредит - если между проиранскими и проамериканскими силами начнется обмен ударами, российские военные и гражданские специалисты в регионе могут стать жертвами случайных обстрелов и вполне могут повториться эпизоды со случайным уничтожением российских боевых самолетов.

Директор Центра анализа стратегий и технологий, соредактор книги "Персидский Бастион" Руслан Пухов

Директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов (С) РСМД / "Коммерсантъ"

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Иран
Россия
Сирия
США
Продукция
Бастион
Персоны
Пухов Руслан
Трамп Дональд
Проекты
РСМД
Похожие новости
08.11.2019
Раскол в НАТО: Меркель ответила Макрону
14.06.2019
От изоляционизма к глобальному доминированию
04.02.2019
Красная черта ДРСМД: чем Россия ответит на выход США
16.10.2018
"Это ведь Вашингтон": глава Пентагона уйдет в отставку
11.01.2017
Военные новости: военно-морские амбиции Ирана
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.01 16:08
  • 112
Китай построит седьмой авианосец
  • 10.01 15:53
  • 2
Какими вооружениями пополнятся ВС РФ в 2020 году: предварительный список
  • 10.01 15:31
  • 4
NetEase (Китай): авианосец загорелся, бомбардировщик упал – российская военная техника гибнет?
  • 10.01 15:18
  • 4
Путин поручил довести долю современного вооружения в ВМФ до 70%
  • 10.01 15:07
  • 7
13 вариантов мести: Иран подготовил ответ США
  • 10.01 15:06
  • 13
"Придется переделывать": кто ответит за кривой телескоп
  • 10.01 14:58
  • 4
Накроет всех
  • 10.01 14:10
  • 37
Сценарии и фото/видео успешных атак выводящих из строя от авианосца до эсминца. Мины на пути следования в проливах и иные.
  • 10.01 13:56
  • 2
Через трение к звездам: новая технология сварки сделает ракеты легче
  • 10.01 13:51
  • 1
ВС РФ оснащаются инновационными видами оружия, основанными на новых физических принципах
  • 10.01 11:32
  • 1
Военная прокуратура потребовала срок для обвиненного в мошенничестве генерала
  • 10.01 11:32
  • 52
Борисов рассказал о невыполнении плана на 2019 год в космической сфере
  • 10.01 10:45
  • 1
Эвакуация советской промышленности в 1941 году
  • 10.01 08:04
  • 98
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 10.01 01:04
  • 6
Как русские конструкторы создали авиацию США