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Известия.ru

В МВД Украины рассказали о расследовании причин крушения самолета в Иране

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Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

В МВД Украины заявили, что причины крушения самолета Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» будет устанавливать Иран. Об этом 8 января сообщил официальный сайт ведомства.

По словам директора департамента коммуникации МВД Украины Артема Шевченко, иранская сторона «в случае согласования» может привлечь правоохранительные подразделения и компетентные органы стран регистрации воздушного судна и его разработчика.

Поэтому украинские специалисты проверят возможные нарушения норм безопасности непосредственно на борту самолета только в том случае, если иранская сторона допустит их к обломкам воздушного судна.

В свою очередь, украинская сторона займется сбором генетического материала родственников погибших для установления их личностей, а также проверкой технических характеристик борта, процедуры закупки и сервисного обслуживания, состояния экипажа и других следственных действий.

Уточняется, что расследование катастрофы на территории других стран возложено на Национальное бюро по расследованию авиапроисшествий.

Ранее в тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил о вылете в Иран украинского борта с экспертами и поисково-спасательной группой.

Boeing 737 потерпел крушение через две минуты после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни — в 5:44 мск 8 января. Самолет эксплуатировался 3,5 года. В авиакатастрофе погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа.

Как сообщил официальный представитель аэропорта Тегерана, причиной крушения стало возгорание двигателя. Посольство Украины в Иране исключило версию теракта. В свою очередь, разведслужбы западных стран на основе предварительного расследования назвали вероятной причиной крушения украинского самолета в Тегеране техническую неисправность.

Тем не менее после трагедии Европейское агентство по авиабезопасности (EASA) рекомендовало прекратить коммерческие полеты над Ираком.

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Ирак
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Украина
Продукция
Boeing-737
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