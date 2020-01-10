В МВД Украины рассказали о расследовании причин крушения самолета в Иране

В МВД Украины заявили, что причины крушения самолета Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» будет устанавливать Иран. Об этом 8 января сообщил официальный сайт ведомства.

По словам директора департамента коммуникации МВД Украины Артема Шевченко, иранская сторона «в случае согласования» может привлечь правоохранительные подразделения и компетентные органы стран регистрации воздушного судна и его разработчика.

Поэтому украинские специалисты проверят возможные нарушения норм безопасности непосредственно на борту самолета только в том случае, если иранская сторона допустит их к обломкам воздушного судна.

В свою очередь, украинская сторона займется сбором генетического материала родственников погибших для установления их личностей, а также проверкой технических характеристик борта, процедуры закупки и сервисного обслуживания, состояния экипажа и других следственных действий.

Уточняется, что расследование катастрофы на территории других стран возложено на Национальное бюро по расследованию авиапроисшествий.

Ранее в тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил о вылете в Иран украинского борта с экспертами и поисково-спасательной группой.

Boeing 737 потерпел крушение через две минуты после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни — в 5:44 мск 8 января. Самолет эксплуатировался 3,5 года. В авиакатастрофе погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа.

Как сообщил официальный представитель аэропорта Тегерана, причиной крушения стало возгорание двигателя. Посольство Украины в Иране исключило версию теракта. В свою очередь, разведслужбы западных стран на основе предварительного расследования назвали вероятной причиной крушения украинского самолета в Тегеране техническую неисправность.

Тем не менее после трагедии Европейское агентство по авиабезопасности (EASA) рекомендовало прекратить коммерческие полеты над Ираком.