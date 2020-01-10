На посту у восточных рубежей НАТО: «защищают нас от России» (Forsvarets Forum, Норвегия)

«Присутствие» — это контингент из 120 норвежских военнослужащих, дислоцированных в Литве в рамках программы усиленного передового присутствия НАТО. Норвежские солдаты провели в Рукле пять месяцев. В январе их сменят 120 солдат Телемаркского батальона, пишет автор, но литовцам нравятся норвежцы.

Рукла - "Присутствие" - это контингент из 120 норвежских военнослужащих, дислоцированных в Литве в рамках программы усиленного передового присутствия НАТО. Литовцы пристально следят за соседями на востоке и на западе.

"Конечно, нам нравится, что они здесь, ведь они защищают нас от России", - говорит Эдгардас Сминовас, пожимая плечами. Корреспондент "Форсваретс форум" встречает его возле продуктового магазина в маленьком городке Рукла.

Мы спросили его о натовской программе усиленного передового присутствия (enhanced Forward Presence, eFP). Свои силы в Литве, Эстонии, Латвии и Польше НАТО разместила после российской аннексии Крыма в 2014 году.

Сминовас вырос в Рукле. Это военный городок серыми многоэтажами и скверами. В 1980-х Советский Союз выстроил здесь военную базу. По соседству появились жилые дома для семей военнослужащих, детские сады и продуктовые магазины. Сегодня база используется как литовскими войсками, так и силами НАТО.

19-летний Эдгардас говорит, что его родители русские, переехали в Литву более тридцати лет назад. Сам он родился и вырос здесь и считает себя литовцем. Хотя родители его русские, он считает, что Россия бросает вызов Литве.

"Без НАТО здесь было бы небезопасно. Нам нравится, что они здесь", - говорит он.

Сам он собирается через два года пойти служить в литовскую армию.

"Сейчас я работаю, но мы с друзьями собираемся в армию. Служить будем здесь, в Рукле".

Старые советские казармы

В двух шагах находятся казармы, где норвежские солдаты из танкового батальона живут уже почти полгода. Изначально они строились в 1980-х годах для советских войск, но теперь там расквартированы силы НАТО. В конце коридора стоит новогодняя елка, украшенная игрушками и гирляндами.

Мимо проходит солдат с тканевой сумкой на плече, он направляется в прачечную. Они здесь, чтобы помочь НАТО сдерживать конфликты и защитить союзников. Премьер-министр Эрна Сульберг (Erna Solberg, консервативная партия "Хёйре") сообщила об этом в июле 2016 года, когда программу усиленного передового присутствия принял саммит НАТО в Варшаве.

"Если меня попросят объяснить, почему мы здесь, я бы начал с исторического контекста. Скажем так, российская аннексия Крыма в 2014 году стала тревожным звонком. Поэтому наша задача - укрепить восточный фланг НАТО, успокоить Прибалтику и, что немаловажно, оказать сдерживающее влияние. Можно говорить о предполагаемой угрозе, но я бы назвал ее вероятной", - говорит командующий норвежскими силами Эрленд Йонсен (Erlend Johnsen).

Он подчеркивает, что Литва - свободная и мирная страна, которая тяготеет к Европе и Западу.

Важная миссия НАТО

Норвегия - одна из шести стран-участников миссии eFP в Литве. Остальные - Германия (она же командует заданием), Бельгия, Нидерланды и Чехия. Одного сотрудника информационной службы прислала Исландия.

Программа усиленного передового присутствия НАТО развернута также в Эстонии, Латвии и Польше. Всего в ней участвуют 27 из 29 членов НАТО.

"Это свидетельствует о твердой солидарности, готовности успокоить друг друга и оказать сдерживающее влияние на Восток", - говорит Йонсен.

Дело в том, что отношения у Литвы с Россией напряженные. В 1940 году Литва оказалась в составе Советского Союза и вновь обрела независимость лишь в сентябре 1991 года. Последние советские солдаты покинули страну лишь в августе 1993 года. В 2004 году страна вступила в НАТО вместе с соседями по Прибалтике.

Четыре года спустя о намерении вступить в НАТО всерьез заявила другая страна региона. В 2008 году Украина подала заявку на участие в плане действий по подготовке к членству в НАТО. Но все рухнуло, когда президентом в 2010 году стал Виктор Янукович. Когда спустя еще четыре года пророссийского президента свергли масштабные народные протесты, российские войска вторглись на полуостров Крым. На спорном референдуме большинство проголосовало за присоединение к России. У НАТО появился повод для беспокойства.

Калиниград

Литва выступила с решительной критикой аннексии и на фоне кризиса заново ввела всеобщий воинский призыв. Отчасти это связано с географическим положением страны. Литва расположена между дружественной России Белоруссией на востоке и российским эксклавом Калининградом на юго-западе. Кратчайшее расстояние между ними составляет лишь 65 километров. Это так называемый "Сувалкский коридор" - в представлении американских аналитиков это один из ключевых районов НАТО.

В случае кризиса между Россией и НАТО силы в Калининграде и Белоруссии закроют Сувалкский коридор и помешают альянсу придти на выручку своим балтийским членам.

Калининградская область зажата между тремя прибалтийскими странами НАТО на севере и Польшей на юге. Благодаря своему расположению Калининград стал важным гарнизоном для обороны России. Прибалтийские страны крайне важны для контроля над Балтийским морем. Единственное российское побережье в этом районе - небольшая территория под Санкт-Петербургом и калининградский эксклав.

Литва сама наращивает силы в последние годы и имеет моторизованную, механизированную и легкую пехотную бригаду с всеобщим призывом, пишет издание "Дефенс ньюз" (Defense News).

"Это значимые статьи для нашего бюджета и населения. Мы маленькая страна - нас всего три миллиона - но у нас есть три бригады, укомплектованные личным составом, оборудованием, боеприпасами и датчиками", - заявил замминистра обороны Гедримас Йеглинскас в ноябре.

"Мы здесь гости"

"В июле-августе мы начали тренировку. Каждый, кто приезжает сюда, тренируется в подразделениях от малых к крупным, пока все не познакомятся с местностью и ситуацией в Литве", - говорит немецкий подполковник Роувен Хабель (Rouven Habel)

Он командует силами НАТО в Литве.

"Мы здесь, потому что Литва попросила НАТО о помощи", - говорит командующий.

"Как только Литва скажет нам, что у них все хорошо, мы уйдем. Это ни в коем случае не оккупация или что-то подобное. Мы - гости, и хорошо это понимаем. Мы пользуемся их инфраструктурой".

Подполковник говорит, что проблем в отношениях с литовцами у солдат НАТО не возникает. Они свободно ходят в рестораны и магазины в форме - и везде их хорошо принимают. Хабель, как и Йонсен, подчеркивает, что литовцам долго пришлось бороться за независимость. Пока СССР не распался 30 лет назад, они, за редкими исключениями, не видели свободы со времен Средневековья.

В преддверии саммита НАТО в декабре президент Франции Эммануэль Макрон усомнился в том, кто настоящий враг НАТО.

"Иногда я слышу, как некоторые говорят, что наш враг Россия. Или Китай? В интересах ли североатлантического альянса называть их врагами? Я так не думаю", - заявил Макрон.

Хабель в политические дебаты не встревает.

"Комментировать президента Макрона - не мой уровень", - говорит он.

Но он считает, что карта сил по ту сторону границы говорит сама за себя.

"Некоторые говорят, что усиленное передовое присутствие представляет собой активную угрозу для одного из соседей. Я в этом сомневаюсь, потому что расположение солдат, припасов и снаряжения с другой стороны границы говорит о совсем другом".

Зимняя подготовка по-норвежски

В последние недели шесть стран-участниц миссии в Рукле проходят зимнюю подготовку под эгидой Норвегии. Тренировка включает в себя купание в проруби.

"Им такое нравится. За это мы их и зовем", - шутит Хавель о норвежских солдатах. "Но было весело", - добавляет он.

"Форсваретс форум": "Вы ведь тоже участвовали?".

"Да, в ледяную воду пришлось нырнуть и мне", - кивает Хавель, добавляя, что было холодно.

"Потом даже приятно, но в тот момент, когда только окунаешься в ледяную воду, думаешь: "что я здесь забыл?". Но это был вызов, и мне это понравилось!".

Перед началом зимней подготовки миссия НАТО провела учения "Железный волк". Они проводятся в каждом из отделений в Рукле по очереди. В прошлом году они завершились 17 ноября.

Для Хабеля учения оказались особенными: "Это однозначно мое высшее достижение, изюминка моей военной карьеры. "Железный волк" - это моё. Доселе никогда не было такого, чтобы под моим началом было 1 600 мужчин и женщин одновременно".

"Это был мой звездный час. Было здорово".

Просят присылать норвежцев почаще

Норвежские солдаты провели в Рукле пять месяцев из полугодичного срока. Грядет чемоданное настроение. В январе их сменят 120 солдат Телемаркского батальона.

Хабель нахваливает норвежцев и признается о своем желании: "Норвежцы должны приезжать сюда регулярно. Нам тогда будет легче планировать", - говорит он.

Каждый год в немецком Потсдаме проводится встреча, где страны-участники миссии договариваются о ротации сил, объясняет он.

"Мозаику собрать проще, когда знаешь, что можешь рассчитывать, например, на голландцев. И если норвежцы подключатся - а я думаю, через какое-то время они к этому придут - тогда посмотрим, кого еще можно будет позвать".

В оперативном штабе вооруженных сил сообщили "Форсваретс форум", что Норвегия взяла на себя обязательство участвовать в программе усиленного передового присутствия до 2023 года.

"Я бы хотел почаще иметь дела с норвежцами, они хорошо работают. Они настоящие профи, у них отличная огневая мощь и они хорошо говорят по-английски".

Норвежский командующий в Рукле тоже доволен службой своего контингента из 120 человек.

Андреа Рогнстранн (Andrea Rognstrand), Тарьей Крамвикен (Tarjei Kramviken), Вернер Ювик (Werner Juvik)