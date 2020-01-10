40 тысяч АК-12 получит армия России в 2020 году

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В 2020 году партия 5,45 мм автоматов Ак-12 поступит в подразделения МО РФ. В рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятие оборонно-промышленного комплекса передаст 40 тысяч единиц современного стрелкового оружия. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

АК-12 является индивидуальным оружием личного состава общевойсковых и других подразделений Вооруженных сил Российской Федерации.

В автомат внесен ряд конструктивных особенностей, что позволило, достичь большей боевой эффективности оружия, универсальности применения, точности и кучности стрельбы.

Для подразделений будет поступать образец с режимами стрельбы: одиночные выстрелы, автоматический огонь, очередь с отсечкой по два выстрела.

Кроме того автомат имеет "вывешенное" цевье, защищающее ствол от внешних нагрузок, съемный высокоэффективный дульный тормоз-компенсатор, возможность установки прибора малошумной и беспламенной стрельбы, складной, регулируемый по длине приклад, планку Пикатинни на крышке ствольной коробки для установки коллиматорных, оптических и ночных прицелов, механические прицельные приспособления с диоптрическим целиком.

Также на автомат устанавливается 40 мм подствольного гранатомета.

Фото МО РФ