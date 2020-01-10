Войти
Вестник Мордовии

40 тысяч АК-12 получит армия России в 2020 году

522
0
+1

Источник изображения: vestnik-rm.ru

В 2020 году партия 5,45 мм автоматов Ак-12 поступит в подразделения МО РФ. В рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятие оборонно-промышленного комплекса передаст 40 тысяч единиц современного стрелкового оружия. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

АК-12 является индивидуальным оружием личного состава общевойсковых и других подразделений Вооруженных сил Российской Федерации.

В автомат внесен ряд конструктивных особенностей, что позволило, достичь большей боевой эффективности оружия, универсальности применения, точности и кучности стрельбы.

Для подразделений будет поступать образец с режимами стрельбы: одиночные выстрелы, автоматический огонь, очередь с отсечкой по два выстрела.

Кроме того автомат имеет "вывешенное" цевье, защищающее ствол от внешних нагрузок, съемный высокоэффективный дульный тормоз-компенсатор, возможность установки прибора малошумной и беспламенной стрельбы, складной, регулируемый по длине приклад, планку Пикатинни на крышке ствольной коробки для установки коллиматорных, оптических и ночных прицелов, механические прицельные приспособления с диоптрическим целиком.

Также на автомат устанавливается 40 мм подствольного гранатомета.

Фото МО РФ

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-12
Система поражения "Ратник"
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
Похожие новости
31.12.2019
А.Криворучко в интервью "Красной звезде" рассказал об итогах перевооружения ВС РФ в 2019 году и планах на перспективу
29.08.2018
"Сосной" по антироссийским санкциям
22.01.2018
Глобальный неядерный удар Москве уже не угрожает
25.08.2017
Директор кластера "Вооружение" "Ростеха": "Армата" пойдет в армию с 2019 года
02.08.2017
"Наше высокоточное оружие будет очень востребовано"
09.07.2012
В Жуковском было на что посмотреть
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.01 16:08
  • 112
Китай построит седьмой авианосец
  • 10.01 15:53
  • 2
Какими вооружениями пополнятся ВС РФ в 2020 году: предварительный список
  • 10.01 15:31
  • 4
NetEase (Китай): авианосец загорелся, бомбардировщик упал – российская военная техника гибнет?
  • 10.01 15:18
  • 4
Путин поручил довести долю современного вооружения в ВМФ до 70%
  • 10.01 15:07
  • 7
13 вариантов мести: Иран подготовил ответ США
  • 10.01 15:06
  • 13
"Придется переделывать": кто ответит за кривой телескоп
  • 10.01 14:58
  • 4
Накроет всех
  • 10.01 14:10
  • 37
Сценарии и фото/видео успешных атак выводящих из строя от авианосца до эсминца. Мины на пути следования в проливах и иные.
  • 10.01 13:56
  • 2
Через трение к звездам: новая технология сварки сделает ракеты легче
  • 10.01 13:51
  • 1
ВС РФ оснащаются инновационными видами оружия, основанными на новых физических принципах
  • 10.01 11:32
  • 1
Военная прокуратура потребовала срок для обвиненного в мошенничестве генерала
  • 10.01 11:32
  • 52
Борисов рассказал о невыполнении плана на 2019 год в космической сфере
  • 10.01 10:45
  • 1
Эвакуация советской промышленности в 1941 году
  • 10.01 08:04
  • 98
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 10.01 01:04
  • 6
Как русские конструкторы создали авиацию США