По американским военным базам били сильно, но аккуратно

Иран намеренно избегал военных потерь со стороны США во время ответных ракетных ударов по базам, на которых размещены американские войска в Ираке, после ликвидации Пентагоном высокопоставленного военачальника Исламской Республики.

Об этом передаёт Reuters со ссылкой на официальные источники в США и Европе, «знакомые с оценками западных разведслужб».

По словам собеседников британского агентства, иранцы планировали нападения на американские силы таким образом, чтобы не допустить эскалации кризиса и в то же время сигнализируя о собственной решимости не уступать противнику после ликвидации им на прошлой неделе генерала Касема Сулеймани.

Отмечается, что никто не пострадал в результате иранского ракетного удара по двум базам на иракской территории - «Айн аль-Асад» и «Эрбиль», расположенным соответственно на западе и севере арабской республики.

Утверждается, что Иран пытался нанести удар «по определённым частям баз, чтобы свести к минимуму потери, и в особенности избежать гибели военнослужащих США», сообщают три источника. По их словам, эта оценка согласуется с данными военной разведки Ирака и западных стран, «подтверждающими планы Тегерана». «Они хотели ответить, но почти наверняка не желали обострения ситуации», - сказал Reuters один из источников в Вашингтоне.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зарифзаявил, что Тегеран принял «соразмерные меры» в целях самообороны и не стремился к войне с Соединёнными Штатами.

Военное командование Ирака ранее заявило, что среди личного состава вооружённых сил арабской республики никто не пострадал. С аналогичными заявлениями выступили представители ВС Польши и Норвегии, военные которых были дислоцированы на одной из подвергшихся атаке баз коалиционных сил в Ираке.