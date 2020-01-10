Войти
Известия.ru

Трамп рассказал о «больших и мощных» ракетах США

445
0
0
Источник изображения: Фото: REUTERS/Mike Segar

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что у страны есть «большие и мощные» ракеты, а также о том, что в данный момент ведется разработка гиперзвуковых ракет. Об этом он рассказал в среду, 8 января, в обращении, посвященном ракетным ударам Ирана по американским военным базам в Ираке.

«Наши ракеты большие, мощные, точные, смертоносные и быстрые. Строится множество гиперзвуковых ракет. Но тот факт, что у нас есть такие замечательные вооружения, не значит, что мы должны их использовать», ― цитирует его «РИА Новости».

Ранее Трамп заявил, что в результате ударов Ирана американцы не пострадали. Авиабазам был нанесен минимальный ущерб. США продолжают изучать возможные варианты ответа Ирану, а также введут дополнительные санкции в отношении государства, добавил он.

В ночь на 8 января с территории Ирана Корпусом стражей исламской революции (КСИР) по американским базам Эйн-аль-Асад на западе Ирака и в Эрбиле были выпущены 15 баллистических и крылатых ракет, 11 из которых попали в цель.

По информации иранских СМИ, атака стала местью за смерть генерала Касема Сулеймани, который был убит в ходе операции ВВС США в Багдаде 3 января. Вашингтон считал Сулеймани причастным к нападению на американское посольство в Багдаде 31 декабря.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Иран
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
19.08.2019
Пентагон намерен пересмотреть приоритеты совершенствования системы ПРО
08.07.2019
Возможен ли ядерный апокалипсис
25.03.2019
"Шедевр" цвета хаки
18.03.2019
Пушки вместо масла: Пентагон завалят деньгами
28.01.2019
Трамп и Пентагон: два года в "Танке"
16.08.2018
Выше некуда
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.01 16:08
  • 112
Китай построит седьмой авианосец
  • 10.01 15:53
  • 2
Какими вооружениями пополнятся ВС РФ в 2020 году: предварительный список
  • 10.01 15:31
  • 4
NetEase (Китай): авианосец загорелся, бомбардировщик упал – российская военная техника гибнет?
  • 10.01 15:18
  • 4
Путин поручил довести долю современного вооружения в ВМФ до 70%
  • 10.01 15:07
  • 7
13 вариантов мести: Иран подготовил ответ США
  • 10.01 15:06
  • 13
"Придется переделывать": кто ответит за кривой телескоп
  • 10.01 14:58
  • 4
Накроет всех
  • 10.01 14:10
  • 37
Сценарии и фото/видео успешных атак выводящих из строя от авианосца до эсминца. Мины на пути следования в проливах и иные.
  • 10.01 13:56
  • 2
Через трение к звездам: новая технология сварки сделает ракеты легче
  • 10.01 13:51
  • 1
ВС РФ оснащаются инновационными видами оружия, основанными на новых физических принципах
  • 10.01 11:32
  • 1
Военная прокуратура потребовала срок для обвиненного в мошенничестве генерала
  • 10.01 11:32
  • 52
Борисов рассказал о невыполнении плана на 2019 год в космической сфере
  • 10.01 10:45
  • 1
Эвакуация советской промышленности в 1941 году
  • 10.01 08:04
  • 98
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 10.01 01:04
  • 6
Как русские конструкторы создали авиацию США