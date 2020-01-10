Трамп рассказал о «больших и мощных» ракетах США

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что у страны есть «большие и мощные» ракеты, а также о том, что в данный момент ведется разработка гиперзвуковых ракет. Об этом он рассказал в среду, 8 января, в обращении, посвященном ракетным ударам Ирана по американским военным базам в Ираке.

«Наши ракеты большие, мощные, точные, смертоносные и быстрые. Строится множество гиперзвуковых ракет. Но тот факт, что у нас есть такие замечательные вооружения, не значит, что мы должны их использовать», ― цитирует его «РИА Новости».

Ранее Трамп заявил, что в результате ударов Ирана американцы не пострадали. Авиабазам был нанесен минимальный ущерб. США продолжают изучать возможные варианты ответа Ирану, а также введут дополнительные санкции в отношении государства, добавил он.

В ночь на 8 января с территории Ирана Корпусом стражей исламской революции (КСИР) по американским базам Эйн-аль-Асад на западе Ирака и в Эрбиле были выпущены 15 баллистических и крылатых ракет, 11 из которых попали в цель.

По информации иранских СМИ, атака стала местью за смерть генерала Касема Сулеймани, который был убит в ходе операции ВВС США в Багдаде 3 января. Вашингтон считал Сулеймани причастным к нападению на американское посольство в Багдаде 31 декабря.