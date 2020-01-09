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Независимое военное обозрение

На вооружении китайской армии состоит около 2500 ракет

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DF-26
Китайские баллистические ракеты средней дальности DF-26.
Источник изображения: https://www.youtube.com/

Пекин испытал гиперзвуковую ракету DF-26, способную нести ядерную боеголовку

Ракетные войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели тестовый запуск гиперзвуковой ядерной ракеты DF-26, способной нанести удар по территории США. В ходе недавно состоявшихся учений НОАК была условно уничтожена авианосная ударная группа вероятного противника. Об этом сообщает пресса Поднебесной.

СМИ КНР подчеркивают, что DF-26 была принята на вооружение НОАК еще в 2018 году. Это противоречит информации, озвученной президентом России Владимиром Путиным в ходе пресс-конференции о том, что гиперзвуковое оружие есть только у ВС РФ.

Китайское Центральное телевидение в прошлую субботу продемонстрировало ролик, посвященный значительному увеличению мощи ракетных сил НОАК. Военное ведомство продемонстрировало видеоклип, на котором запечатлен пуск ракеты в пустынной местности, но при этом - не назвало модель ракеты. Видео, было опубликовано в субботу на «Вейбо», китайском эквиваленте «Твиттер».

В титрах клипа было написано: «Ракета поднялась в небо, как гигантский пылающий дракон, пронзавший туман и облака и улетающий в открытый космос». Государственные СМИ(среди них - China Daily) подтвердили, что была запущена именно DF-26 или Dongfeng-26, а данная ракета способна достичь и Гуама, и территории США.

Из открытых источников известно (один из них издание Sina Military), что DF-26 может разогнать свою боевою часть до 18 скоростей Маха. Ядерная боеголовка DF-26 может иметь мощность до четырех мегатонн в тротиловом эквиваленте и дальность ее действия достигает 6000 км. Китайские СМИ подчеркивают, что DF-26 была разработана и построена исключительно китайскими инженерами и принята на вооружение Ракетных войск НОАК 16 апреля 2018 года. Сообщается, также, что она может поражать морские динамичные цели(скоростные боевые корабли).

Еще в 2017 году Пекином было заявлено, что в арсенале НОАК находится около 2500 баллистических ракет, включая одну из самых мощных в мире - DF-41. Китайская пропаганда распространяет мнение, что межконтинентальная баллистическая ракета(МБР) DF-41 имеет самый большой радиус действия среди всех баллистических ракет в мире. На вооружении НОАК имеются два типа семейств МБР: одно из них сухопутного базирования – Dongfeng (восточный ветер), другие запускаются с атомных подводных лодок и известны под наименованием Julang (гигантская волна).

К баллистическим ракетам среднего радиуса действия относится DF-21 – с максимальной дальностью полета 3100 км. По информации китайских СМИ - она имеет совершенную систему самонаведения и создана для уничтожения американских авианосцев класса Nimitz и сопровождающих кораблей.

DF-10 – является крылатой ракетой среднего радиуса действия ее боевая часть весит 450 кг, а максимальная дальность полета составляет 2000 км. Что с лихвой покрывает расстояния от континентального Китая до Тайваня и Японии. Есть в арсенале НОАК и другие типы ракет.


Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО

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