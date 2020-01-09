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ИА Regnum

Чтобы обогнать F-35, Су-57 нужно немногое. И похожее у нас уже делали

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Су-57
Су-57.
Источник изображения: Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Всем хорош российский истребитель Су-57, но есть то, чего ему не хватает. О том, что не было бы лишним улучшить в проектировании и использовании современных российских истребителей, рассказывает автор ИА REGNUM Владимир Васильев.

Су-57, если сравнивать его с американским F-35, превосходит своего визави по скорости, дальности и маневренности, что делает Су-57 более привлекательным для зарубежного покупателя. Недаром Турция, находясь под угрозой исключения из американской программы поставок F-35, уже задумывается о покупке Су-57. И тем не менее F-35 обладает одной существенной чертой, «приобретенной» исторически. Ведь американские истребители зачастую сразу планировались как машины для морского авианосного базирования, а значит, обладали возможностью укороченных взлетов и посадки.

Что интересно, и здесь Су-57 имеет задел для соревнования. Отечественные авиаконструкторы обладают опытом создания истребителя с вертикальным взлетом и посадкой — знаменитого Як-141, и возможно, если объединить качества Су-57 и Як-141, получившаяся машина унаследует все лучшие свойства прототипов и оставит F-35 во всех его модификациях позади теперь уже по всем параметрам?

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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
ПАК ФА
Як-141
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1 комментарий
№1
09.01.2020 01:11
Чтобы превосходить американцев надо производить не по 1 истребителю Су-57 в год и даже не по 12-14 , а хотя бы  от 30-50 в год  возможно и больше. Посмотрите на Китай .. установили рекорд по числу произведенных эсминцев в год , аж 8 штук .. а у нас один фрегат строили 15 лет....
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