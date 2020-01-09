Чтобы обогнать F-35, Су-57 нужно немногое. И похожее у нас уже делали

Всем хорош российский истребитель Су-57, но есть то, чего ему не хватает. О том, что не было бы лишним улучшить в проектировании и использовании современных российских истребителей, рассказывает автор ИА REGNUM Владимир Васильев.

Су-57, если сравнивать его с американским F-35, превосходит своего визави по скорости, дальности и маневренности, что делает Су-57 более привлекательным для зарубежного покупателя. Недаром Турция, находясь под угрозой исключения из американской программы поставок F-35, уже задумывается о покупке Су-57. И тем не менее F-35 обладает одной существенной чертой, «приобретенной» исторически. Ведь американские истребители зачастую сразу планировались как машины для морского авианосного базирования, а значит, обладали возможностью укороченных взлетов и посадки.

Что интересно, и здесь Су-57 имеет задел для соревнования. Отечественные авиаконструкторы обладают опытом создания истребителя с вертикальным взлетом и посадкой — знаменитого Як-141, и возможно, если объединить качества Су-57 и Як-141, получившаяся машина унаследует все лучшие свойства прототипов и оставит F-35 во всех его модификациях позади теперь уже по всем параметрам?