Роскосмос подал многомиллионный иск к военно-воздушному концерну

Госкорпорация «Роскосмос» пытается взыскать с исполнителя по ряду госконтрактов — АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» — крупную сумму. Иск почти на 15 млн рублей подан в арбитраж Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило 27 декабря 2019 года. Сумма иска — 14 922 916,67 рубля. Третьим лицом в деле выступает Росимущество. Подробности спора неизвестны.

Из открытых источников известно, что с госкорпорацией концерн «Алмаз-Антей» связывали минимум десять контрактов на общую сумму 744 млн рублей. В 2019 году были подписаны контракты на утилизацию 21 грунтовой мобильной пусковой установки (сумма — более 40 млн рублей), утилизацию 27 комплектов элементов межконтинентальных баллистических ракет РС-12М (36,42 млн рублей) и на ликвидацию и утилизацию 16 агрегатов и систем ликвидированных боевых ракетных комплексов (80,8 млн рублей).

Отметим, 11 декабря 2019 года московский арбитраж также удовлетворил иск ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ» к концерну, взыскав с последнего неустойку в размере свыше 4,617 млн рублей за период с 21.09.2018 по 19.09.2019 год. В основе спора — контракт от 2017 года «на выполнение работ в рамках реализации мероприятия «Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Благовещенск, включая строительство КДП, оснащение приемо-передающим радиоцентром, учебного класса, радиомаячной системой посадки, КСА ПИВП, системой ближней навигации, КСА УВД г. Благовещенск, Амурская область» в части оснащения автоматизированным приемо-передающим центром». ФГУП выступал заказчиком, а ответчик — генподрядчиком.

Помимо этого, на 23 января 2020 года назначено заседание по иску Минпромторга РФ к концерну о взыскании 5 млн рублей неустойки. Подробности спора пока неизвестны.