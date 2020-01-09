В США заявили о отслеживании ситуации с разбившимся в Иране самолетом

Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) следит за развитием ситуации касательно крушения самолета Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Тегеране. Об этом в среду, 8 января, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу пресс-службы ведомства Кристофера О'Нейла.

«NTSB следит за развитием ситуации вокруг крушения украинского международного рейса 752 и следует своим стандартным процедурам для расследований международных авиационных инцидентов. В рамках обычных процедур NTSB работает с государственным департаментом и другими ведомствами, чтобы определить оптимальный вариант действий», ― рассказал он агентству.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что в среду вечером в Иран вылетит украинский борт с экспертами и поисково-спасательной группой.

До этого авиакомпания опубликовала имена находившихся на борту Boeing 737 людей. Согласно списку, в авиакатастрофе погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа.

Отмечается, что среди погибших значатся 26 человек в возрасте до 18 лет, в том числе 13 детей до 10 лет.

Boeing 737 потерпел крушение через две минуты после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни — в 5:44 мск 8 января. Самолет эксплуатировался 3,5 года.

Как сообщил официальный представитель аэропорта Тегерана, причиной крушения стало возгорание двигателя. Посольство Украины в Иране исключило версию теракта.

Зеленский прервал поездку в Оман из-за крушения украинского самолета в Тегеране и возвращается в Киев. Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнование руководству Украины и Ирана в связи с авиакатастрофой.