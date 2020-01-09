Войти
WarSpot

Французы выбрали Glock

85
0
0

Французская армия приобретает новое стрелковое оружие. Вчера, 7 января, министр вооружённых сил Франции Флоранс Парли объявила о новых закупках по программе Arme Individuelle Future (AIF), в рамках которой в 2016 году Минобороны Франции выбрало карабины Heckler & Koch 416 для замены FAMAS. Теперь пришла очередь пистолетов и снайперских винтовок.

Тендер на замену пистолетов во французской армии был объявлен ещё в марте прошлого года, после чего официальных данных о его проведении не поступало. Теперь стало известно о том, что Главное управление вооружений (Direction générale de l'Armement — DGA) Минобороны Франции выбрало Glock 17 G5 (пятого поколения).

Пистолет Glock 17

Источник изображения: armyrecognition.com

На вооружении французской армии новые пистолеты заменят морально устаревшие MAC Mle 50 и PAMAS G1 (Beretta 92F). MAC Mle 50 серийно производился с 1953 года, и был частично заменён моделью PAMAS G1, принятой на вооружение в 1989 году. Принятие на вооружение нового пистолета позволит полностью списать MAC Mle 50 и начать поэтапную замену PAMAS G1.

Снайперская винтовка FN Herstal SCAR-H PR калибра 7,62 х 51 мм

Источник изображения: armyrecognition.com

Кроме того, Парли объявила о закупке первой партии снайперских винтовок FN SCAR-H PR с комплектом дневных и ночных прицелов. «У наших снайперов скоро появится новая снайперская винтовка: мы только что заказали 2620 единиц, которые поступят в войска уже в 2020 году. Днём и ночью эти винтовки способны стрелять на расстояние до 800 м», — написала Парли в своём официальном Twitter-аккаунте.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Компании
Beretta
FN Herstal
Glock GmbH
Heckler & Koch
Проекты
2020-й год
Похожие новости
05.05.2017
Французская армия начала процесс замены автоматов FAMAS на штурмовые винтовки HK416F
05.01.2017
Потерянный автомат и пистолетное безумие
14.09.2016
Винтовка Heckler & Koch HK416 названа победителем тендера французской армии
15.07.2016
Германский автомат для Пятой республики
26.05.2014
Франция запускает тендер по замене штурмовых винтовок FAMAS
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.01 01:30
  • 83
Китай построит седьмой авианосец
  • 09.01 01:27
  • 1
Русский десант
  • 09.01 01:22
  • 9
В правительстве прокомментировали идею верификации комментаторов в Интернет-СМИ
  • 09.01 01:11
  • 1
Чтобы обогнать F-35, Су-57 нужно немногое. И похожее у нас уже делали
  • 09.01 00:45
  • 40
Путин поставил задачу: российское оружие должно быть лучшим в мире
  • 08.01 23:45
  • 10
"Придется переделывать": кто ответит за кривой телескоп
  • 08.01 23:22
  • 31
Борисов рассказал о невыполнении плана на 2019 год в космической сфере
  • 08.01 23:06
  • 2
13 вариантов мести: Иран подготовил ответ США
  • 08.01 22:52
  • 11
Автомат Калашникова XXI века
  • 08.01 22:25
  • 95
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 08.01 21:28
  • 4
«Дельфин» спешит на помощь: Северный флот получит корабль-спасатель
  • 08.01 21:16
  • 59
"Армате" добавили целей
  • 08.01 20:59
  • 74
Ответный удар Ирана по США нанесён. Смерть Сулеймани может быть прологом к большой войне США и арабских стран. Обновляеться.
  • 08.01 20:23
  • 1
В Кургане скончался всемирно известный конструктор БМП
  • 08.01 20:20
  • 1
Армия РФ получит роботизированные БМП и "Терминаторы"