Французы выбрали Glock

Французская армия приобретает новое стрелковое оружие. Вчера, 7 января, министр вооружённых сил Франции Флоранс Парли объявила о новых закупках по программе Arme Individuelle Future (AIF), в рамках которой в 2016 году Минобороны Франции выбрало карабины Heckler & Koch 416 для замены FAMAS. Теперь пришла очередь пистолетов и снайперских винтовок.

Тендер на замену пистолетов во французской армии был объявлен ещё в марте прошлого года, после чего официальных данных о его проведении не поступало. Теперь стало известно о том, что Главное управление вооружений (Direction générale de l'Armement — DGA) Минобороны Франции выбрало Glock 17 G5 (пятого поколения).

Пистолет Glock 17 Источник изображения: armyrecognition.com

На вооружении французской армии новые пистолеты заменят морально устаревшие MAC Mle 50 и PAMAS G1 (Beretta 92F). MAC Mle 50 серийно производился с 1953 года, и был частично заменён моделью PAMAS G1, принятой на вооружение в 1989 году. Принятие на вооружение нового пистолета позволит полностью списать MAC Mle 50 и начать поэтапную замену PAMAS G1.

Снайперская винтовка FN Herstal SCAR-H PR калибра 7,62 х 51 мм Источник изображения: armyrecognition.com

Кроме того, Парли объявила о закупке первой партии снайперских винтовок FN SCAR-H PR с комплектом дневных и ночных прицелов. «У наших снайперов скоро появится новая снайперская винтовка: мы только что заказали 2620 единиц, которые поступят в войска уже в 2020 году. Днём и ночью эти винтовки способны стрелять на расстояние до 800 м», — написала Парли в своём официальном Twitter-аккаунте.