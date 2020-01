Долго ли отношения между Ираном и США продержатся в состоянии - ни войны, ни мира?

Возможно ли, что политика Трампа в отношении Тегерана зашла в логический тупик

Пространный комментарий президента США в «Твиттере» по поводу ракетных ударов иранского Корпуса стражей исламской революции по военным базам коалиции, расположенным в Ираке пока ни о чем не говорит. Напоминаем, что Дональд Трамп поместил на своей страничке послание следующего содержания: «Все хорошо! Ракеты были запущены из Ирана по двум военным базам, расположенным в Ираке. Разрушения и потери оцениваются в настоящее время. Так что, пока все хорошо! У нас до сих пор самые мощные и великолепно оснащенные войска в мире! (All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far!) ».

Похоже на то, что президент США решил сделать паузу для оценки обстановки, поскольку не ожидал такой прыти от Ирана. Сложность в том, что эта пауза уже рассматривается некоторыми оппонентами Дональда Трампа в Америке, как слабость. Такую же оценку ситуации дают и в Тегеране, но это для хозяина Белого Дома особого значения не имеет, его больше тревожит внутриполитическая обстановка с своей стране.

Попробуем представить в каком положении оказался американский лидер. Для начала подчеркнем, что ракетные удары были нанесены Корпусом стражей исламской революции (КСИР), который в США считается террористической организацией. Не отвечать на акции террористов, направленные против американских войск, означает для Трампа – потерять лицо. Военный ответ на эту ракетную атаку однозначно приведет к началу крупномасштабного вооруженного конфликта между Америкой (точнее - НАТО, Израилем и монархиями Персидского залива) и Ираном.

Конечно же быстротечная победоносная война подняла бы рейтинг Трампа. Но, современный Иран – не тот противник, с которым можно справиться в короткие сроки, с ним придется повозиться( к тому же, США уже завязли в военных действиях в Ираке, Сирии и Афганистане). Более серьезную проблему представляют демократы, имеющие большинство в Конгрессе США, которые попросту не позволят президенту воевать с Ираном, используя внутриполитические рычаги, имеющиеся в их распоряжении. Все выглядит так, что для Дональда Трампа настал период, похожий на цейтнот. Мир застыл в ожидании его решения, которое он обещал озвучить в ближайшее время.

Возможный выход из возникшей проблемы подсказал сенатор от штата Южная Каролина и республиканец Линдси Грэм. По мнению политика, - за то, что Тегеран пошел на ракетный обстрел американских солдат, что равнозначно объявлению войны, его необходимо окончательно удалить из мирового нефтяного бизнеса. То есть, предложено продолжить медленное, планомерное экономическое убийство Ирана.

«Это был военный акт ... по любому разумному определению… президент обладает всеми полномочиями, необходимыми ему в соответствии со Статьей II, чтобы ответить», - сказал Линдси Грэм(кстати, он один из главных союзников президента Трампа в Сенате) в интервью Fox News.

Сенатор подчеркнул, что Трамп должен быть сосредоточен на попытках «восстановить сдерживание», и что Трамп хочет изменения региональной политики от иранского правительства, а не «смены режима». Грэхем конкретно не обрисовал даже в общих чертах, какие дальнейшие шаги, по его мнению, должен предпринять Белый дом. Но, подчеркнул, что необходимо сосредоточиться на трех областях: программе баллистических ракет Ирана, отказе Тегераном поддерживать террористические организации и на соглашении, которое не позволяет последнему разрабатывать ядерное оружие.

