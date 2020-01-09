Зеленский заявил о вылете экспертов на место крушения самолета в Тегеране

Вечером в среду в Иран, где разбился самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», вылетит украинский борт с экспертами и поисково-спасательной группой. Об этом 8 января заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня вечером в Иран вылетает наш самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной групп. Среди них ― представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и «Международных авиалиний Украины», ― написал глава государства на своей странице в Facebook.

Также Зеленский отметил, что все они будут привлечены к расследованию, идентификации и репатриации тел погибших в авиакатастрофе.

Кроме того, украинский лидер добавил, что в приоритете сейчас ― «установление истины и ответственных за эту страшную катастрофу».

Ранее в этот день авиакомпания» опубликовала имена находившихся на борту Boeing 737 людей. Согласно списку, в авиакатастрофе погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа.

Отмечается, что среди погибших значатся 26 человек в возрасте до 18 лет, в том числе 13 детей до 10 лет.

Boeing 737 потерпел крушение через две минуты после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни — в 5:44 мск 8 января. Самолет эксплуатировался 3,5 года.

Как сообщил официальный представитель аэропорта Тегерана, причиной крушения стало возгорание двигателя. Посольство Украины в Иране исключило версию теракта.

Президент Украины Владимир Зеленский прервал поездку в Оман из-за крушения украинского самолета в Тегеране и возвращается в Киев. Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнование руководству Украины и Ирана в связи с авиакатастрофой.