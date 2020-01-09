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Интерфакс-АВН

Литовские военные покинули базу в Ираке за семь часов до иранского обстрела

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ПТРК Javelin
ПТРК Javelin в ВС Литвы.
Источник изображения: МО Литвы

Вильнюс. 8 января. ИНТЕРФАКС/BNS - В руководстве вооруженными силами Литвы утверждают, что их военные в Ираке покинули базу Айн аль-Асад за семь часов до иранского ракетного обстрела.

"Все военные вчера вечером покинули базу, передислоцировались в запасной район, поскольку была получена информация об угрозах баллистических ракет", - заявил журналистам начальник Оборонного штаба, генерал-майор Гитнаутас Зенкявичюс.

"Указание покинуть базу пришло вчера около 17:30 по литовскому времени", - сказал он.

По словам генерала, базы Эрбила и Аль-Асада были обстреляны из Ирана после полуночи по литовскому времени. На последней базе служат шесть литовских военных, они участвуют в возглавляемой США коалиционной миссии, призванной обучить местные силы борьбе с группировкой "Исламское государство" (запрещено в РФ).

Зенкявичюс утверждает, что литовские военные и союзники вернулись на базу в среду утром.

Министр обороны Раймундас Кароблис, в свою очередь, сообщил, что, по предварительным данным, во время атаки не погиб и не был ранен ни один военный из числа союзников.

Глава Оборонного штаба отмечает, что точный ущерб инфраструктуре и военной технике пока не известен.

Еще девять литовских военных служили в другой миссии под командованием НАТО. Трое из них уже переведены в Кувейт, другие пока остаются в столице Ирака Багдаде.

Кароблис утверждает, что Литва не рассматривает односторонний вывод военных из Ирака, вопрос будущего миссий будет решаться с союзниками.

Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) в ночь на 8 января нанес удары по американской авиабазе Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака.

КСИР нанес удары в ответ за убийство США иранского генерала Касема Сулеймани.

Помощник главы Пентагона Хоффман подтвердил, что в ночь на среду Иран осуществил ракетные удары по военным базам США в Ираке.

Он отметил, что "около 17:30 (23:30 мск вторника) Иран осуществил пуск более 10 баллистических ракет по военным базам США в и коалиции в Ираке".

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Кувейт
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