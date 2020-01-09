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Интерфакс-АВН

Спикер парламента и глава правительства Ирака назвали удары Ирана нарушением суверенитета своей страны

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Вид Багдада. Архивное фото
Вид Багдада. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Khalid Mohammed

Дубай. 8 января. ИНТЕРФАКС - Председатель парламента Ирака Мухаммед аль-Халбуси осудил ракетные атаки Ирана против военных США, размещенных на иракских базах, назвав эти действия нарушением иракского суверенитета, сообщает ливанское издание "Дейли стар".

При этом он призвал принять все необходимые меры для защиты суверенитета и предотвращения втягивания Ирака в конфликт.

Кроме того, иранские атаки осудил исполняющий обязанности главы иракского правительства Адиль Абдул Махди.

Согласно заявлению, которое цитирует курдский телеканал "Рудау", "в то время, как Ирак отвергает любое нарушение своего суверенитета и атаки на своей территории, правительство продолжает прилагать усилия, нацеленные на то, чтобы предотвратить эскалацию ситуации".

Негативную оценку действиям Ирана дал президент Ирака Бархам Салех. "Мы (Ирак - ИФ) осуждаем иранские ракетные обстрелы военных объектов на иракской территории, и мы вновь заявляем о нашем неприятии неоднократного нарушения государственного суверенитета и превращения в Ирака в поле битвы между враждующими сторонами", - цитирует "Дейли стар" заявление президентской администрации.

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Ирак
Иран
Ливан
США
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