Эрдоган сформулировал цель Турции: вернуть здравый смысл в регион

Стамбул. 8 января. ИНТЕРФАКС - Турция стремится вернуть здравый смысл в ближневосточный регион и ведёт интенсивные контакты с другими государствами, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"В течение последней недели очень много телефонных разговором было проведено с лидерами Ирака. Наш министр иностранных дел сейчас проводит очень интенсивные переговоры. Нашей целью является снизить напряжённость, опять вернуться здравый смысл в наш регион", - сказал Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода "Турецкий поток".

Он отметил, что в течение последних 20 лет "регион истекает кровью".

По словам Эрдогана, разрушен центр исламской цивилизации.