Войти
Интерфакс-АВН

Эрдоган сформулировал цель Турции: вернуть здравый смысл в регион

79
0
0
Военнослужащий ВС Турции
Военнослужащий ВС Турции.
Источник изображения: vpk-news.ru

Стамбул. 8 января. ИНТЕРФАКС - Турция стремится вернуть здравый смысл в ближневосточный регион и ведёт интенсивные контакты с другими государствами, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"В течение последней недели очень много телефонных разговором было проведено с лидерами Ирака. Наш министр иностранных дел сейчас проводит очень интенсивные переговоры. Нашей целью является снизить напряжённость, опять вернуться здравый смысл в наш регион", - сказал Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода "Турецкий поток".

Он отметил, что в течение последних 20 лет "регион истекает кровью".

По словам Эрдогана, разрушен центр исламской цивилизации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Турция
Персоны
Эрдоган Реджеп
Похожие новости
17.12.2019
"Символ сотрудничества": когда войска США выгонят из Турции
12.11.2019
Генсек НАТО: хорошо, если Евросоюз будет больше делать в области обороны (Süddeutsche Zeitung, Германия)
16.11.2018
CNBC: Число желающих купить С-400 растёт - санкции не дают эффекта
25.09.2017
Россия будет воевать в Сирии до полной победы
18.05.2017
Продаст ли Россия С-400 Турции? (Al Qabas, Кувейт)
18.06.2012
СМИ: Турция может закупить российские С-400
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.01 01:30
  • 83
Китай построит седьмой авианосец
  • 09.01 01:27
  • 1
Русский десант
  • 09.01 01:22
  • 9
В правительстве прокомментировали идею верификации комментаторов в Интернет-СМИ
  • 09.01 01:11
  • 1
Чтобы обогнать F-35, Су-57 нужно немногое. И похожее у нас уже делали
  • 09.01 00:45
  • 40
Путин поставил задачу: российское оружие должно быть лучшим в мире
  • 08.01 23:45
  • 10
"Придется переделывать": кто ответит за кривой телескоп
  • 08.01 23:22
  • 31
Борисов рассказал о невыполнении плана на 2019 год в космической сфере
  • 08.01 23:06
  • 2
13 вариантов мести: Иран подготовил ответ США
  • 08.01 22:52
  • 11
Автомат Калашникова XXI века
  • 08.01 22:25
  • 95
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 08.01 21:28
  • 4
«Дельфин» спешит на помощь: Северный флот получит корабль-спасатель
  • 08.01 21:16
  • 59
"Армате" добавили целей
  • 08.01 20:59
  • 74
Ответный удар Ирана по США нанесён. Смерть Сулеймани может быть прологом к большой войне США и арабских стран. Обновляеться.
  • 08.01 20:23
  • 1
В Кургане скончался всемирно известный конструктор БМП
  • 08.01 20:20
  • 1
Армия РФ получит роботизированные БМП и "Терминаторы"