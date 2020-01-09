Израиль с опозданием присоединился к антииранским угрозам США

Израиль нанесёт «сокрушительный удар» по Ирану в случае атаки против еврейского государства. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

«Иранцы понимают, что Израиль - самый сильный элемент западной цивилизации на Ближнем Востоке. Израиль является якорем стабильности в сегодняшних штормовых морях. Мы твёрдо противостоим тем, кто стремится нас уничтожить. Кто атакует нас, получит сокрушительный удар», - предупредил израильский премьер, сообщает газета The Jerusalem Post.

Вместе с тем глава правительства заверил своего ближайшего союзника в Ближневосточном регионе в полной лояльности. «Мы едины (с США) в решимости и силе», - сказал Нетаньяху.

Ранее Иран не исключил атаки против любых союзников и партнёров США на Ближнем Востоке и в соседних регионах, которые предоставят свои территории для ударов по Исламской Республике.

Официальные лица в Тегеране ранее предположили, что за ликвидацией высокопоставленного иранского военачальника Касема Сулеймани мог стоять Израиль, чья внешняя разведка подозревается иранцами в передаче Соединённым Штатам информации о местонахождении Сулеймани в последние часы перед его убийством в результате удара американского военного дрона на территории международного аэропорта в Багдаде.

Однако руководство еврейского государства поспешило опровергнуть эти слухи и дистанцироваться от какого-либо участия в операции против Сулеймани. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что его страна не имеет никакого отношения к ликвидации иранского генерала, и «это американские дела». Вместе с тем Нетаньяху отдал распоряжение подчинённым воздерживаться от любых комментариев относительно гибели Сулеймани.