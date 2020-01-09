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Известия.ru

В Госдуме понадеялись на отсутствие эскалации конфликта между США и Ираном

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Депутат Госдумы Руслан Бальбек выразил надежду на то, что США не начнут обострять военный конфликт с Ираном после крушения украинского самолета в Тегеране. Об этом в среду, 8 января, сообщает «РИА Новости».

«Я верю и очень надеюсь, что американский военный контингент на Ближнем Востоке не начнет эскалацию военного конфликта против Ирана, на территории которого сейчас проводится расследование по причинам крушения украинского Boeing», ― рассказал он агентству.

Также Бальбек отметил, что было бы бесчеловечно обстреливать людей, пытающихся установить причины крушения самолета и найти останки погибших.

Ситуация вокруг Ирана обострилась после налета американской авиации на аэропорт Багдада, в результате которого 3 января был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

В ночь на 8 января с территории Ирана были выпущены несколько десятков баллистических и крылатых ракет по американским базам Эйн-аль-Асад на западе Ирака и в Эрбиле. По информации иранских СМИ, атака стала местью за смерть Сулеймани.

Позднее Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение через две минуты после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни.

Как заявил официальный представитель аэропорта Тегерана, причиной крушения стало возгорание двигателя. Посольство Украины в Иране исключило версию теракта.

Глава украинского МИДа Вадим Пристайко сообщил, что больше всего погибших были гражданами Ирана — 82 человека, из Канады — 63, Украины — двое пассажиров и девять человек в составе экипажа, Швеции — 10, Афганистана — 4, Германии — 3, Великобритании — 3.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) рассказали о том, что на борту самолета находились 167 пассажиров.

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