Проблемы Ближнего Востока невозможно решить силой, заявляют в руководстве Иракского Курдистана

Дубай. 8 января. ИНТЕРФАКС - Военные методы не решат проблемы Ближнего Востока, сторонам необходимо действовать сдержанно, заявили власти автономного Иракского Курдистана в связи с эскалацией напряженности в регионе.

"Что касается недавних событий, особенно сегодня утром, то Курдский автономный район повторяет: военные методы никоим образом не решат проблемы ", - приводит сайт ливанского издания "Дейли стар" выдержки из заявления.

"Курдский автономный район добивается деэскалации ситуации и диалога, и дипломатического решения проблем. Он также добивается стабильности, мира и призывает все стороны воздержаться от того, чтобы втягивать Курдский автономный район в конфликт", - говорится в документе.

В руководстве автономии напомнили, что возглавляемая США коалиция против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) сыграла важную роль в разгроме боевиков. В Эрбиле также призвали страны-участницы коалиции не позволить возродиться ИГ.