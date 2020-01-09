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Интерфакс-АВН

Рухани обещает мирную ядерную деятельность Ирана после сокращения обязательств по СВПД

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Атомная электростанция в Бушере, Иран
Атомная электростанция в Бушере, Иран.
Источник изображения: © REUTERS/Raheb Homavandi

Дубай. 8 января. ИНТЕРФАКС - Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что после сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) ядерная деятельность Тегерана будет носить мирный характер.

"Совершая пятый шаг сокращения обязательств в рамках ядерного соглашения, правительство предпринимает большой шаг к мирной ядерной деятельности", - говорится в заявлении Рухани на его сайте.

"Организация по атомной энергии Ирана за последние пару лет хорошо подготовилась, и мы станем свидетелями великого развития нашей ядерной индустрии", - добавил президент.

Иран 5 января объявил о финальном шаге отхода от договоренностей по СВПД по своей атомной программе. "Иран окончательно откажется от ограничений по ядерной сделке, прежде всего касающихся числа центрифуг. Таким образом, иранская ядерная программа не будет иметь никаких ограничений в части производства, включая мощности по обогащению, процентное соотношение и количество обогащенного урана, а также исследования в этой области и дальнейшее развитие программы", - говорилось в распространенном заявлении правительства страны.

Иран обещал продолжить сотрудничество с МАГАТЭ и вернуться к выполнению обязательств по ядерной сделке, если санкции в отношении него будут сняты, и учет интересов гарантирован.

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Иран
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Ядерный щит
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