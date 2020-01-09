Истребитель Су-35С (бортовой номер "64 красный") из состава группировки ВКС России в Сирии сопровождает президентский самолет Ил-96-300ПУ(М1) в ходе визита в Сирию Президента Российской Федерации Владимира Путина и Министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу. Снимок 7 января 2020 года.

Истребитель Су-35С (бортовой номер "64 красный") из состава группировки ВКС России в Сирии сопровождает президентский самолет Ил-96-300ПУ(М1) в ходе визита в Сирию Президента Российской Федерации Владимира Путина и Министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу. 07.01.2020 (с) Алексей Никольский.

Истребитель Су-35С (бортовой номер "64 красный") из состава группировки ВКС России в Сирии сопровождает президентский самолет Ил-96-300ПУ(М1) в ходе визита в Сирию Президента Российской Федерации Владимира Путина и Министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу. 07.01.2020 (с) Алексей Никольский.