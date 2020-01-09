В Boeing прокомментировали крушение украинского самолета в Иране

Компания Boeing находится в контакте с представителями Украины в связи с падением самолета Boeing 737 над Тегераном. Об этом стало известно в среду, 8 января.

«Это трагическое событие, и наши искренние мысли с командой, пассажирами и их семьями. Мы находимся в контакте с нашими клиентами и поддерживаем их в это сложное время. Мы готовы оказать любую необходимую помощь», — говорится в записи Boeing в Twitter.

Ранее 8 января ряд зарубежных авиакомпаний приостановили авиасообщение или изменили маршруты полетов своих самолетов над Ираном и Ираком в связи с инцидентом.

Ситуация вокруг Ирана обострилась после налета американской авиации на аэропорт Багдада, в результате которого 3 января был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

В ночь на 8 января с территории Ирана были выпущены несколько десятков баллистических и крылатых ракет по американским базам Эйн-аль-Асад на западе Ирака и в Эрбиле. По информации иранских СМИ, атака стала местью за смерть Сулеймани.

Кроме того, утром 8 января Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение через две минуты после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. В результате авиакатастрофы погибли 9 членов экипажа и 167 пассажиров.