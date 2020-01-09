Войти
Известия.ru

МИД Украины договорился с Тегераном координировать расследование авиакатастрофы

70
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Глава МИД Украины Вадим Пристайко договорился с иранским коллегой Джавадом Зарифом координировать действия по расследованию крушения Boeing 737 близ Тегерана.

«Говорил с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом. <...> Мы договорились координировать дальнейшие действия наших групп по расследованию, чтобы определить причину ужасной авиакатастрофы», — написал он в Twitter 8 января.


Авиакатастрофа произошла в 5:44 мск. Изначально сообщалось о «технических причинах» ЧП, позже официальный представитель аэропорта Тегерана заявил, что к крушению привело возгорание двигателя. Посольство Украины в Иране, в свою очередь, исключило версию теракта.

По данным МВД Украины, погибли 180 человек. Билеты на рейс приобрели 168 пассажиров, сообщило посольство страны.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших и прервал свою поездку в Оман. Он заявил, что МИД страны готовит списки пассажиров, которые находились на борту лайнера, и пообещал, что в скором времени они будут опубликованы. Также он заявил, что Киев отправит в Тегеран спецборты для вывоза тел жертв авиакатастрофы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Оман
Украина
Продукция
Boeing-737
Компании
Boeing
Проекты
2020-й год
Похожие новости
09.01.2020
Зеленский заявил о вылете экспертов на место крушения самолета в Тегеране
04.04.2018
Время падать
08.09.2014
Новый руководитель «Антонова»: Бывшей администрации предприятия есть что терять
03.09.2013
Виртуальность и разукомплектация
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.01 01:30
  • 83
Китай построит седьмой авианосец
  • 09.01 01:27
  • 1
Русский десант
  • 09.01 01:22
  • 9
В правительстве прокомментировали идею верификации комментаторов в Интернет-СМИ
  • 09.01 01:11
  • 1
Чтобы обогнать F-35, Су-57 нужно немногое. И похожее у нас уже делали
  • 09.01 00:45
  • 40
Путин поставил задачу: российское оружие должно быть лучшим в мире
  • 08.01 23:45
  • 10
"Придется переделывать": кто ответит за кривой телескоп
  • 08.01 23:22
  • 31
Борисов рассказал о невыполнении плана на 2019 год в космической сфере
  • 08.01 23:06
  • 2
13 вариантов мести: Иран подготовил ответ США
  • 08.01 22:52
  • 11
Автомат Калашникова XXI века
  • 08.01 22:25
  • 95
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 08.01 21:28
  • 4
«Дельфин» спешит на помощь: Северный флот получит корабль-спасатель
  • 08.01 21:16
  • 59
"Армате" добавили целей
  • 08.01 20:59
  • 74
Ответный удар Ирана по США нанесён. Смерть Сулеймани может быть прологом к большой войне США и арабских стран. Обновляеться.
  • 08.01 20:23
  • 1
В Кургане скончался всемирно известный конструктор БМП
  • 08.01 20:20
  • 1
Армия РФ получит роботизированные БМП и "Терминаторы"