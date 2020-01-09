МИД Украины договорился с Тегераном координировать расследование авиакатастрофы

Глава МИД Украины Вадим Пристайко договорился с иранским коллегой Джавадом Зарифом координировать действия по расследованию крушения Boeing 737 близ Тегерана.

«Говорил с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом. <...> Мы договорились координировать дальнейшие действия наших групп по расследованию, чтобы определить причину ужасной авиакатастрофы», — написал он в Twitter 8 января.

Spoke to Foreign Minister of #Iran Javad Zarif @JZarif. Both expressed our condolences. Agreed to coordinate further actions of our investigation groups closely to determine the cause of the terrible plane crash #PS752 in #Tehran. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 8 января 2020 г.

Авиакатастрофа произошла в 5:44 мск. Изначально сообщалось о «технических причинах» ЧП, позже официальный представитель аэропорта Тегерана заявил, что к крушению привело возгорание двигателя. Посольство Украины в Иране, в свою очередь, исключило версию теракта.

По данным МВД Украины, погибли 180 человек. Билеты на рейс приобрели 168 пассажиров, сообщило посольство страны.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших и прервал свою поездку в Оман. Он заявил, что МИД страны готовит списки пассажиров, которые находились на борту лайнера, и пообещал, что в скором времени они будут опубликованы. Также он заявил, что Киев отправит в Тегеран спецборты для вывоза тел жертв авиакатастрофы.