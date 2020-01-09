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Интерфакс-АВН

Испания по соображениям безопасности перебросила часть военнослужащих из Ирака в Кувейт

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Испанские спецназовцы и американский "морской котик"
Испанские спецназовцы и американский "морской котик".
Источник изображения: U.S. Navy photo by Photographer's Mate 2nd Class Jeffrey Lehrberg

Мадрид. 8 января. ИНТЕРФАКС - Испания вывела часть своих войск из Ирака из-за проблем безопасности и направила их в Кувейт, заявил в среду испанскому телевидению и. о. вице-премьера Испании Кармен Кальво.

"Те, кто был на более рискованных позициях, отправились в Кувейт", - заявил Кальво в эфире испанской телерадиовещательной корпорации RTVE.

Он отметил, что в регионе осталось "ограниченное число" военных.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее сообщил, что НАТО приостанавливает миссию по обучению иракских военных ради безопасности своего персонала.

Накануне в НАТО заявили, что Североатлантический альянс временно выведет некоторое число военнослужащих из Ирака в целях безопасности.

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Страны
Ирак
Испания
Кувейт
Проекты
NATO
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