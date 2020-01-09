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Сербская модернизация боевой машины пехоты М-80А

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Министр обороны Сербии Александр Вулин 30 декабря 2019 года присутствовал в Центре испытаний оружия и военной техники Никинчи на презентации опытного образца модернизированной в Сербии югославской боевой машины пехоты М-80А, включая демонстрационные стрельбы. Модернизация была осуществлена Военно-техническим институтом в Белграде в соответствии с заданием министерства обороны Сербии, выданным в 2017 году.

Опытный образец модернизированной в Сербии югославской боевой машины пехоты М-80А. Никинчи, 30.12.2019 (с) министерство обороны Сербии

Полные данные о проекте модернизации БМП М-80А не приводятся, но сообщается, что машина получила усиленную защиту, более мощный двигатель и новую необитаемую башню с вооружением в виде 30-мм автоматической пушки (видимо, типа М-86), двух 7,62-мм пулеметов (одного спаренного с пушкой и одного в дистанционно управляемой установке на крыше) и двух пусковых установок модернизированных ПТУР сербского производства "Малютка-2Т5" (с полуавтоматическим радиокомандным наведением) и "Малютка-2Ф/2Т" (с полуавтоматическим проводным наведением). Заявляется также возможности установки на башню 30-мм автоматического гранатомета. Башня оснащена современным комплексом наблюдения и управления огнем, включая тепловизионный прицел.

Югославская боевая машина пехоты М-80А серийно производилась на предприятии ФАМОС в Храснице (Босния и Герцеговина) с 1981 по 1991 годы, всего было изготовлено около 900 единиц. На 2016 год сербская армия имела 323 БМП М-80А, из которых, согласно заявленным планам, намечалось начиная с 2020 года модернизировать 220 единиц.

Проекты модернизации БМП-80А разрабатывались в Сербии неоднократно с 1980-х годов, вращаясь в основном вокруг установки вместо старой одноместной башни с 20-мм пушкой М-55 новой башни с 30-мм пушкой М-86 (проекты М-80А1 и М-80/М98А "Видра", а также представленный в 2017 году "Југоимпорт-СДПР" вариант М-80АБ1), но ни один не ушел дальше опытных образцов. Насколько можно судить, нынешний вариант модернизации повторяет М-80АБ1 по корпусу, но оснащен полностью новой необитаемой башней с современной системой управления огнем.

Опытный образец модернизированной в Сербии югославской боевой машины пехоты М-80А. Никинчи, 30.12.2019 (с) министерство обороны Сербии

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