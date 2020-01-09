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Россия и США работают на обороноспособность Египта

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Источник изображения: vpk-news.ru

Два потенциальных противника оказались бок о бок в рамках учений ВМС Египта в Средиземном море.

Об этом сообщает издание Defense Blog.

Еще более любопытной встречу делает тот факт, что заметили их на борту десантного корабля Gamal Abdel Nasser класса Mistral. Того самого, что изначально носил имя «Владивосток» и строился Францией для России, но после антироссийских санкций  сменил покупателя.

Автор отмечает, что вертолетоносец впервые принимает оба типа этих боевых машин. А началось все с того, что в 2015 году Египет подписал контракт с «Рособоронэкспортом»  на закупку 46 вертолетов Ка-52, став первым их иностранным заказчиком.

Поставки в Египет экспортной версии вертолетов «Аллигаторов» осуществляются с июля 2017 года.

Что касается Apache, то их ВВС Египта заказали в США еще в 1995 году. Было приобретено 36 вертолетов AH-64A. В 2000 году они были модернизированы американцами до версии AH-64D, за исключением радара Longbow.

Напомним, пишет РГ, это не единственный пример, когда Египту удалось объединить российское и американское вооружение. Ранее на учениях этой страны была замечена советская подлодка, вооруженная крылатыми ракетами Harpoon.

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Страны
Египет
Россия
США
Франция
Продукция
AH-64
Harpoon ПКР
Ка-52
Мистраль (Mistral)
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Проекты
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