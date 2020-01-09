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Известия.ru

Глава Еврокомиссии призвала США и Иран отказаться от оружия

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Francois Lenoir

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Вашингтон и Тегеран отказаться от оружия для возобновления диалога и деэскалации ситуации.

«Применение оружия должно прекратиться сейчас же, чтобы дать пространство для диалога. Мы призваны сделать всё возможное для возобновления переговоров», — приводит ее слова ТАСС в среду, 8 января.

В то же время глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ситуация вокруг Ирана ставит под угрозу усилия по борьбе против с ИГ (террористическая группировка, запрещена в России) и стабилизации региона.

«Последние события в Иране, Ираке и всем регионе чрезвычайно тревожны. У нас была очень плодотворная дискуссия на коллегии о том, что может сделать Еврокомиссия. Текущая ситуация подвергает риску усилия последних лет и имеет влияние на важную работу коалиции против ИГ (запрещена в России. — Ред.)», — сказал он.

По словам Борреля, атаки на воздушные базы в Ираке — это пример эскалации и растущей конфронтации в регионе, передает «РИА Новости».

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что нельзя допустить использование крушения украинского лайнера Boeing-737 в Иране в политических целях.

Ситуация вокруг Ирана обострилась после налета американской авиации на аэропорт Багдада, в результате которого 3 января был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

В ночь на 8 января с территории Ирана были выпущены несколько десятков баллистических и крылатых ракет по американским базам Эйн-аль-Асад на западе Ирака и в Эрбиле. По информации иранских СМИ, атака стала местью за смерть Сулеймани.

Кроме того, 8 января Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение через две минуты после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. В результате авиакатастрофы погибли 9 членов экипажа и 167 пассажиров.

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