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Несколько эскадрилий новейших истребителей F-35 вывели на «слоновью прогулку»

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Источник изображения: vpk-news.ru

На авиабазе ВВС США «Хилл», расположенной в американском штате Юта, было задействовано 52 малозаметных многофункциональных истребителя-бомбардировщика пятого поколения истребителя F-35A.

Такие учения, включающие в себя последовательный взлёт значительного количества самолётов, называют «слоновьими прогулками». Они требуют высокого мастерства как от пилотов, так и от командного состава военно-воздушных сил. 

В числе возможных задач для подобной операции является подавление противовоздушной обороны противника.

Военные эксперты, отмечает ПМ, связывают нынешние учения с резким ухудшением американо-иранских отношений и считают «слоновью прогулку» F-35 демонстрацией готовности ВВС США нанести удар по объектам инфраструктуры Ирана. 

Американская корпорация Lockheed Martin в прошлом году установила рекорд, построив и передав заказчикам 134 многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Общее число построенных самолётов F-35 всех модификаций на сегодняшний день составляет около 500 единиц. Всего США планируют выпустить более 3000 истребителей для своих ВВС и союзников.

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Страны
Иран
США
Продукция
F-35
F-35A
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
Военные учения
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