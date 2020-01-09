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WarSpot

Starlink расширяется

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Источник изображения: warspot.ru

Илон Маск продолжает строительство глобального спутникового интернета. Вчера, 7 января, пресс-служба компании SpaceX объявила о третьем успешном выводе на орбиту спутников системы Starlink.

Спутники выведены на орбиту с помощью ракеты-носителя Falcon 9, стартовавшей 7 января с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Первая многоразовая ступень Falcon 9, которая использовалась уже в четвёртый раз, через 8,5 минуты после старта в автоматическом режиме совершила мягкую посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане у побережья штата Южная Каролина.

Пуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутниками Starlink

Источник изображения: spacex.com

Таким образом, сейчас группировка спутников насчитывает 180 единиц. Ранее владелец компании SpaceX Илон Маск сообщал, что для обеспечения минимального интернет-покрытия потребуется по меньшей мере шесть пусков ракет с 60 спутниками, то есть сеть из 360 аппаратов. Для условно стабильной работы необходимо осуществить 12 пусков, которые позволят создать группировку из 720 аппаратов.

Всего SpaceX планирует запустить в космос 11 943 спутника, которые обеспечат интернет-покрытием условно весь мир. Орбитальная группировка будет представлять собой три подгруппы, разделённые на орбиты разной высоты. Так, 7518 спутников будут действовать на высоте 340 км, ещё 1584 будут работать с высоты 550 км, оставшиеся 2841 займут высоту 1150 км.

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