Литовские военные находились на обстрелянной иранцами иракской базе, они не пострадали

Вильнюс. 8 января. ИНТЕРФАКС/BNS - На одной из обстрелянных Ираном баз в Ираке находились литовские военные, но они во время обстрела не пострадали, сообщили в среду Вооруженные силы (ВС) Литвы и министерство обороны этой страны.

Офицер по связям с общественностью Штаба обороны Андрюс Дилда сообщил агентству BNS, что на обстрелянной базе в Аль-Асаде служат шесть литовских военных инструкторов. Они участвуют в миссии коалиции "Врожденная решимость" под командованием США, в которой обучают местных военных.

"Военнослужащие пока остаются в Аль-Асаде", - сказал Дилда.

Минобороны сообщает, что "Штаб обороны ВС Литвы получил сообщения от литовских военных - они в безопасности".

На другой обстрелянной базе в Эрбиле литовских военных нет, сказал Дилда.