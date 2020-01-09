Войти
Интерфакс-АВН

Литовские военные находились на обстрелянной иранцами иракской базе, они не пострадали

60
0
0
ВС Литвы
ВС Литвы.
Источник изображения: Ministry of National Defence Republic of Lithuania/wikimedia.org

Вильнюс. 8 января. ИНТЕРФАКС/BNS - На одной из обстрелянных Ираном баз в Ираке находились литовские военные, но они во время обстрела не пострадали, сообщили в среду Вооруженные силы (ВС) Литвы и министерство обороны этой страны.

Офицер по связям с общественностью Штаба обороны Андрюс Дилда сообщил агентству BNS, что на обстрелянной базе в Аль-Асаде служат шесть литовских военных инструкторов. Они участвуют в миссии коалиции "Врожденная решимость" под командованием США, в которой обучают местных военных.

"Военнослужащие пока остаются в Аль-Асаде", - сказал Дилда.

Минобороны сообщает, что "Штаб обороны ВС Литвы получил сообщения от литовских военных - они в безопасности".

На другой обстрелянной базе в Эрбиле литовских военных нет, сказал Дилда.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Иран
Литва
США
Похожие новости
05.06.2017
Гибридные угрозы Запада
26.10.2016
Холодная война 2.0: как Россия и Запад вновь обострили историческое противостояние (The Guardian, Великобритания)
14.06.2016
Что фильм Бернара-Анри Леви говорит нам о борьбе курдов с ДАИШ (Le Huffington Post, Франция)
28.03.2016
Суперкомпьютеры вместо нефти
24.01.2013
Кризис малых форм
14.02.2012
Предотвращение угрозы ядерного терроризма – веление времени
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.01 01:30
  • 83
Китай построит седьмой авианосец
  • 09.01 01:27
  • 1
Русский десант
  • 09.01 01:22
  • 9
В правительстве прокомментировали идею верификации комментаторов в Интернет-СМИ
  • 09.01 01:11
  • 1
Чтобы обогнать F-35, Су-57 нужно немногое. И похожее у нас уже делали
  • 09.01 00:45
  • 40
Путин поставил задачу: российское оружие должно быть лучшим в мире
  • 08.01 23:45
  • 10
"Придется переделывать": кто ответит за кривой телескоп
  • 08.01 23:22
  • 31
Борисов рассказал о невыполнении плана на 2019 год в космической сфере
  • 08.01 23:06
  • 2
13 вариантов мести: Иран подготовил ответ США
  • 08.01 22:52
  • 11
Автомат Калашникова XXI века
  • 08.01 22:25
  • 95
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 08.01 21:28
  • 4
«Дельфин» спешит на помощь: Северный флот получит корабль-спасатель
  • 08.01 21:16
  • 59
"Армате" добавили целей
  • 08.01 20:59
  • 74
Ответный удар Ирана по США нанесён. Смерть Сулеймани может быть прологом к большой войне США и арабских стран. Обновляеться.
  • 08.01 20:23
  • 1
В Кургане скончался всемирно известный конструктор БМП
  • 08.01 20:20
  • 1
Армия РФ получит роботизированные БМП и "Терминаторы"