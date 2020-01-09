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Интерфакс-АВН

Хаменеи: Иран нанес Америке пощечину, обстреляв ее военных

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Иранские ракеты
Иранские ракеты рядом с портретом аятоллы Али Хаменеи в Тегеране.
Источник изображения: © REUTERS / TIMA/Nazanin Tabatabaee Yazdi/File Photo

Дубай. 8 января. ИНТЕРФАКС - Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи считает, что его стране удалось ответить США, обстреляв американских военных в Ираке.

"Этой ночью мы дали им пощечину", - сказал он в ходе выступления в городе Кум. Его транслирует иранское телевидение.

При этом Хаменеи подчеркнул, что такие действия Ирана - менее серьезны, чем американская спецоперация, в ходе которой ранее в январе в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани. "Это не было эквивалентно тому, что они (США - ИФ) сделали", - отметил иранский лидер.

Его выступление на время прервалось, когда собравшиеся начали скандировать: "смерть Америке" и "смерть Израилю".

"Враги - это Америка и Израиль и (созданная ими - ИФ) бесцеремонная система", - добавил аятолла.

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