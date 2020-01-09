Начальник Генштаба Ирана грозит США масштабными ответными мерами в случае атак

Дубай. 8 января. ИНТЕРФАКС - США столкнутся с масштабными ответными действиями Тегерана, если совершат новые атаки против иранской стороны, заявил в среду начальник генштаба ВС Ирана Мохаммад Хосейн Багери.

"Отныне любые новые враждебные действия США приведут к более сильным и разрушительным и масштабным ответным действиям", - приводит его слова агентство "Тасним".

По словам генерала, США следует "как можно быстрее вывести бойцов своей террористической армии из региона (Ближнего Востока)".

В ночь на среду иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).

Официальных данных о жертвах нет.