Самолеты американских авиакомпаний больше не появятся в небе Ирана и Ирака

Власти США запретили всем американским компаниям полеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака.

Об этом сообщается на официальной странице в Twitter Федерального управления гражданской авиации США (FAA, Federal Aviation Administration).

В ведомстве заявили, что они внимательно следят за ситуацией на Ближнем Востоке и сейчас полеты американских пассажирских и грузовых самолетов в воздушном пространстве Ирана и Ирака являются небезопасными и потому они запрещены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, иранский Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции возмездия за убийство американцами генерал-майора Касема Сулеймани.

Были нанесены два ракетных удара по американским военным базам в Ираке.