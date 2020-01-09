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Самолеты американских авиакомпаний больше не появятся в небе Ирана и Ирака

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Источник изображения: vpk-news.ru

Власти США запретили всем американским компаниям полеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака.

Об этом сообщается на официальной странице в Twitter Федерального управления гражданской авиации США (FAA, Federal Aviation Administration).

В ведомстве заявили, что они внимательно следят за ситуацией на Ближнем Востоке и сейчас полеты американских пассажирских и грузовых самолетов в воздушном пространстве Ирана и Ирака являются небезопасными и потому они запрещены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, иранский Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции возмездия за убийство американцами генерал-майора Касема Сулеймани. 

Были нанесены два ракетных удара по американским военным базам в Ираке.

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Страны
Ирак
Иран
США
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