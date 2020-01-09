Элитный спецназ «Зелёного континента»

Спецназ Австралии доказал свою эффективность во время Второй мировой войны, но в послевоенные годы перестал существовать. Однако локальные конфликты в Юго-Восточной Азии привели к рождению австралийской Специальной авиадесантной службы — легендарной SAS. «Оззи» не остались в тени британских коллег и прославили себя в различных конфликтах и операциях. Об элите австралийского спецназа мы и расскажем в этой статье.

Рождение австралийской SAS

После окончания Второй мировой войны богатый опыт, полученный австралийскими спецназовцами, оказался невостребованным. Отряды коммандос и береговых наблюдателей без особых сожалений расформировали — в новой структуре вооружённых сил места для них не находилось. Ситуацию не изменила даже Корейская война, в которой довольно активное участие приняла австралийская лёгкая пехота. Впрочем, другой вооружённый конфликт заставил австралийцев вспомнить опыт недавнего прошлого.

В 1948 году пробританская администрация Малайской федерации объявила чрезвычайное положение в стране. Началось вооружённое противостояние с местной коммунистической партией, пользовавшейся массовой поддержкой китайского населения. В то же время официальная власть опиралась на открытую военную поддержку Великобритании. Выполняя свои союзнические обязательства, Австралия также ввязалась в этот конфликт. Изначально речь шла только об авиации, но в 1955 году в Малайю направилась австралийская пехота, участвовавшая в антипартизанских операциях до окончания статуса чрезвычайного положения в 1960 году.

В Малайе австралийские военные вновь погрузились в обстановку, которую ранее на Тихом океане называли «войной одного человека». Как и на Новой Гвинее или Бугенвиле в 1942-1945 годах, им вновь приходилось противостоять незаметному противнику в джунглях, опираться на индивидуальный опыт и мастерство солдата. Неизбежно приходилось вспоминать опыт коммандос Второй мировой войны, а ещё — заново учиться на примере британской Специальной авиадесантной службы (SAS), с методами работы которой австралийцы познакомились в Малайе.

Военнослужащие 22-го полка британской SAS в джунглях Малайи Источник изображения: australiansas.com

25 июля 1957 года на военной базе «Казармы Кэмпбелла» в городе Перт (столица штата Западная Австралия) была сформирована 1-я рота Специальной авиадесантной службы. Первым её командиром стал майор Л.А. Эйлес, старший инструктор ВВС по парашютной подготовке. Изначально в его распоряжении имелись только 10 офицеров и 43 нижних чина, но всего удалось подобрать 160 человек. Первые спецназовцы пришли в SAS из учебного воздушно-десантного взвода ВВС, затем добровольцы разыскивались по всей австралийской армии, исходя из следующих критериев:

парашютная подготовка либо её прохождение;

«подходящий» возраст (от 18 до 35 лет) и безусловная медицинская пригодность;

соответствие стандартам образования, навыки выше среднего солдата;

хороший послужной список;

рост от 160 до 185 см и вес не более 82 кг.

Как полноценная воинская часть 1-я рота Специальной авиадесантной службы начала существовать с 1958 года. Уже в ноябре 1960 года спецназовцев формально лишили независимости и включили в состав Королевского австралийского полка (лёгкой пехоты), пусть и на правах отдельной роты. Это решение вызвало критику ряда офицеров, включая майора Эйлеса. На какое-то время место и роль SAS в структуре вооружённых сил Австралии стали объектом дискуссий.

Отец-основатель австралийской SAS майор Л.А. Эйлес Источник изображения: australiansas.com

Отчасти под влиянием британского опыта, отчасти на фоне неутихающих локальных войн в Юго-Восточной Азии австралийское военное руководство решилось на серьёзные реформы. 4 сентября 1964 года началось переформирование 1-й роты Специальной авиадесантной службы в отдельный, не входящий в состав пехоты, полк Специальной авиадесантной службы (Special Air Service Regiment, SASR), состоящий из трёх эскадронов численностью около 100 человек каждый. Под этим названием австралийские силы SAS существуют до сих пор.

Боевое крещение: Борнео и Вьетнам

С 1963 года Австралия участвовала в вооружённом конфликте, известном как Индонезийско-малайская конфронтация. Фактически две страны вели между собой необъявленную пограничную войну, используя как регулярные вооружённые силы, так и «ополченцев» из числа местного населения. Созданное в 1963 году независимое государство Малайзия традиционно опиралось на поддержку Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. В свою очередь, Индонезия не признавала малайского суверенитета над Северным Борнео, индонезийские военнослужащие и «ополченцы» регулярно нарушали границу.

С февраля по июль 1965 года на Северном Борнео действовал 1-й эскадрон SASR, что стало боевым крещением австралийской Специальной авиадесантной службы. Спецназовцы провели 60 боевых патрулей и понесли первую потерю в боевых условиях, причём по экзотическим причинам. 2 июня 1965 года ланс-капрала Пола Денехи во время разведывательного патрулирования затоптал дикий слон. 2-й эскадрон SASR действовал на Северном Борнео с февраля по июль 1966 года, после окончания активной фазы конфликта. Всего за два тура австралийские спецназовцы потеряли погибшими трёх человек и претендовали на 20 уничтоженных индонезийцев.

Боец 2-го эскадрона SASR на Борнео, 1966 год Источник изображения: awm.gov.au

В июне 1966 года 3-й эскадрон SASR направился для несения службы в Южный Вьетнам. Спецназовцы вошли в состав 1-го австралийского оперативного соединения — бригадной боевой группы, контролировавшей провинцию Фуоктуй к югу от Сайгона. Эта территория отличалась высокой активностью партизан Вьетконга, в борьбе с которыми австралийцам очень пригодился опыт противостояния повстанческому движению в джунглях, полученный за предыдущий десяток лет в Малайе. Следующие пять лет стали периодом наиболее высокой боевой активности австралийской Специальной авиадесантной службы.

В отличие от американского контингента, 1-е австралийское оперативное соединение не делало упор на массированные бои крупных войсковых соединений с максимально широким использованием авиации. Австралийцы вели хорошо знакомую им ещё со Второй мировой «войну одного человека» в джунглях. Спецназ использовался, преимущественно, в составе мобильных патрулей из 4-6 человек, в интересах SASR регулярно действовали вертолёты UH-1 Iroquois 9-й австралийской эскадрильи. По мнению специалистов, в условиях Вьетнама австралийская тактика оказалась более гибкой, адекватной и эффективной, нежели методы американцев.

Бойцы 2-го эскадрона SASR при погрузке в вертолёт 9-й австралийской эскадрильи, 1968 год Источник изображения: awm.gov.au

Три эскадрона SASR по ротации направлялись для несения боевой службы в Южный Вьетнам вплоть до октября 1971 года. Каждый эскадрон совершил два тура, всего в зоне боевых действий побывали более 500 человек. Первую боевую потерю спецназ понёс в январе 1967 года, когда рядовой Рассел Коупмэн получил смертельное ранение в перестрелке с вьетконговцами. Всего за годы войны погибли 6 человек (тело одного из военнослужащих было обнаружено и доставлено в Австралию только в 2008 году), около 30 были ранены. По официальным австралийским данным, за время боевых действий в Южном Вьетнаме полк Специальной авиадесантной службы добился таких результатов:

проведено 1200 боевых патрулей;

обнаружено более 5000 солдат противника;

состоялось не менее 250 боевых контактов с противником;

уничтожено более 500 солдат противника, 11 взяты в плен (напомним, что это австралийская заявка).

Боец SASR перед выходом на задание в составе патруля, 1968 год Источник изображения: awm.gov.au

Новое время, новые вызовы

После вывода войск из Вьетнама осенью 1971 года для SASR наступил долгий период развития в мирных условиях. Из трёх боевых эскадронов один (2-й) был в 1972 году расформирован и заменён учебным эскадроном. Австралийское военно-политическое руководство отказалось от активной «борьбы с коммунизмом» за пределами страны. Главной задачей вооружённых сил, включая спецназ, стала оборона континентальной Австралии от гипотетического враждебного вторжения. Впрочем, тогда же у страны возникли более актуальные угрозы.

В 70-е годы Австралия впервые столкнулась с политическим терроризмом. В 1972 году хорватские сепаратисты (предположительно) взорвали бомбу в торговом представительстве Югославии в Сиднее, ранения получили 16 человек. В 1978 году террористы, вероятно, связанные с индийскими радикалами, взорвали бомбу в сиднейском отеле Hiltion, где проходила встреча премьер-министров Содружества Наций — 3 человека погибли, 11 были ранены. После этой атаки правительство впервые в истории Австралии обратилось к вооружённым силам с просьбой обеспечить антитеррористическую безопасность.

Скромный по мировым меркам теракт в сиднейском отеле Hilton стал для Австралии настоящим потрясением Источник изображения: smh.com.au

В 1979 году SASR стал основой первого в Австралии антитеррористического соединения постоянной боевой готовности — Тактической штурмовой группы. Военнослужащие начали систематически проходить соответствующую подготовку. В 1982 году состав SASR вновь увеличили до трёх боевых эскадронов. Помимо этого, среди задач, стоявших перед Специальной авиадесантной службой, возникла необходимость участия в гуманитарных операциях за рубежом. В 90-е годы миротворчество (как правило, без применения оружия) стало основным занятием SASR за пределами Австралии.

Малочисленные группы бойцов SASR с гуманитарными заданиями действовали в Иракском Курдистане, Кувейте, Западной Сахаре, Камбодже, Сомали, Руанде, на острове Бугенвиль и в других местах. Один из эпизодов миротворческих миссий оказался скандальным и трагическим. 22 апреля 1995 года группа австралийских военнослужащих, среди которых были представители SASR, из-за малочисленности и запрета на применение оружия не смогла предотвратить резню в руандийском лагере беженцев Кибено. В тот день солдаты правившего в стране «Руандийского патриотического фронта» тутси убили около 4000 хуту по австралийским данным, и «всего» около 300 по собственным.

Австралийские военнослужащие на месте резни в лагере Кибено Источник изображения: awm.gov.au

Кульминацией миротворческих усилий Австралии стала проведённая в 1999-2000 годах операция по защите Восточного Тимора от проиндонезийских «ополченцев». По решению ООН независимость Тимор-Лешти гарантировали многонациональные силы, ключевую роль в которых играла Австралия. В сентябре 1999 года бойцы SASR взяли под контроль аэропорт и морской порт столичного города Дили. В октябре спецназовцы обеспечили высадку морского десанта в эксклаве Окуси, со всех сторон окружённом индонезийской территорией. Военные операции продолжались до февраля 2000 года, за эти месяцы произошёл ряд вооружённых столкновений SASR с проиндонезийскими боевиками (безвозвратных потерь австралийцы не имели).

Австралийские военнослужащие в городе Дили, столице Тимор-Лешти. Сентябрь 1999 года Источник изображения: anzacportal.dva.gov.au

По воле судьбы самые крупные единовременные потери в своей истории полк Специальной авиадесантной службы понёс в мирное время. 12 июня 1996 года во время учений в штате Квинсленд столкнулись два вертолёта S-70 Black Hawk со спецназовцами на борту. Погибли 15 бойцов SASR и 3 вертолётчика.

Австралийская SAS в XXI веке

C 2003 года полк Специальной авиадесантной службы входит в состав Командования специальных операций Сил обороны Австралии, объединяющего все части специального назначения сухопутных сил. Кроме того, полк является основой Тактической штурмовой группы «Запад» — одного из двух существующих ныне в Австралии антитеррористических соединений постоянной боевой готовности. Среди зарубежных частей спецназа SASR исторически поддерживает тесные связи с SAS Великобритании и Новой Зеландии, а также с силами специальных операций армии и ВМС США.

Полк Специальной авиадесантной службы неизменно дислоцируется на военной базе «Казармы Кэмпбелла» в Перте, штат Западная Австралия. В SASR служат около 700 человек, которые разделены на четыре боевых эскадрона (4-й эскадрон был сформирован в 2005 году), два эскадрона поддержки и эскадрон связи. Известно, что среди военнослужащих имеются женщины. Кандидаты в полк отбираются на основании самого строгого в австралийской армии отбора из нескольких степеней (отсеиваются до 90% претендентов) и допускаются к службе лишь по прохождении 16-месячных подготовительных курсов.

Помимо стандартного у австралийской лёгкой пехоты огнестрельного оружия, SASR располагает различными образцами вооружения, адаптированного для специальных операций. По опыту современных войн, в которых участвовала Австралия, большое внимание в спецназе уделяется автомобильному транспорту повышенной проходимости и тактике его применения. Все бойцы SASR в обязательном порядке являются квалифицированными парашютистами, а также проходят подготовку для действий на воде. Известно, что в полку служат представители самых разных воинских специальностей от сапёров до кинологов.

«Золотой юбилей SASR». Картина австралийского художника Иэна Кота, написанная в 2007 году. Источник изображения: australiansas.com

Новейшая история австралийского спецназа насыщена боевыми эпизодами из-за активного участия страны в «Войне с терроризмом» под эгидой США. Уже в декабре 2001 года 1-й эскадрон SASR прибыл в Афганистан, а в феврале 2002 года понёс первую безвозвратную потерю — сержант Эндрю Рассел погиб при подрыве автомобиля на мине. В последующие годы эскадроны SASR по ротации регулярно прибывали в Афганистан и участвовали во множестве разнообразных операций в составе так называемой Оперативной группы специального назначения, базировавшейся в провинции Урузган. По данным ассоциации ветеранов SASR, в этих боях погибли 5 человек. Большинство австралийского контингента покинуло Афганистан в 2013 году, сейчас там остаётся лишь небольшая группа советников и инструкторов.

Два спецназовца за бои в Афганистане были удостоены высшей военный награды страны — Креста Виктории для Австралии. В январе 2009 года первым в истории эту новую награду получил рядовой Марк Дональдсон за бой в сентябре 2008 года, где он спас попавший в засаду патруль. В январе 2011 года капрал Бен Робертс-Смит был награждён за бой в июне 2010 года, в ходе которого он лично уничтожил два пулемётных расчёта. В 2013 году Командование специальных операций стало первой со времён войны во Вьетнаме австралийской воинской частью, получившей «боевое отличие» (награду за участие в операции или кампании) — за бои июня 2010 года в районе Шах Вали Кот провинции Кандагар.

Капрал Бен Робертс-Смит во время боёв за Шах Вали Кот, 2010 год. Эта фотография стала настоящим символом австралийского спецназа Источник изображения: awm.gov.au

В марте 2003 года 1-й эскадрон SASR принял участие во вторжении в Ирак, действуя со стороны границы с Иорданией. По имеющимся данным, спецназовцы совершали рейды на автомобильном транспорте по территории Ирака на протяжении более 40 дней, не встречая заметного сопротивления. Крупнейшим успехом кампании стал захват эскадроном военно-воздушной базы Аль-Асад (11 апреля). База не оборонялась, трофеями победителей стали более 50 самолётов и вертолётов. Вскоре после этого 1-й эскадрон был выведен из Ирака, но достоверно известно, что вплоть до последних лет группы SASR появлялись в стране для выполнения специальных заданий.

Иракский МиГ-25, захваченный 1-м эскадроном SASR на авиабазе Аль-Асад Источник изображения: awm.gov.au

В мае 2006 года спецназовцы в составе австралийского контингента высадились на Восточном Тиморе для нейтрализации политического кризиса, угрожавшего превратиться в гражданскую войну. Известно, что в ходе этой миротворческой операции в марте 2007 года бойцы SASR участвовали в бою с группировкой местного варлорда. В ноябре 2006 года во время наблюдения за событиями военного переворота на Фиджи погиб один спецназовец — вертолёт S-70 Black Hawk, в котором он находился, разбился при посадке на десантный корабль Kanimbla

В вопросах внутренней безопасности Австралии полк Специальной авиадесантной службы регулярно привлекается к охране международных массовых мероприятий и политических встреч на высшем уровне. Бойцы SASR неоднократно участвовали в десантных операциях на подозрительных судах, приближавшихся к австралийским берегам. Так, в апреле 2003 года спецназовцы высадились на северокорейский сухогруз Pong Su, шедший под флагом Тувалу и перевозивший 125 кг героина. В декабре 2016 года при аналогичных обстоятельствах на борту японского китобоя Kaiyo Maru №8 были обнаружены 186 кг кокаина.

Вертолётоносец Adelaide сопровождает задержанное судно Kaiyo Maru №8 Источник изображения: theage.com.au

На заре XXI века полк Специальной авиадесантной службы является эффективным инструментом обеспечения безопасности и защиты национальных интересов Австралии.

Источники:

http://www.awm.gov.au (официальный сайт Австралийского Военного мемориала) http://anzacportal.dva.gov.au/ (официальный сайт Департамента по делам ветеранов правительства Австралии) http://www.australiansas.com/ (официальный сайт исторического фонда SASR) https://www.army.gov.au/ (официальный сайт Армии Австралии)

Алексей Лесин