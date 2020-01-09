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Военное обозрение

Китай впервые массово задействовал новый «горный» танк Type 15 на учениях

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Источник изображения: topwar.ru

Китай проводит масштабные учения с применением бронетехники и систем ПВО в Тибете. Официальные СМИ КНР сообщают, что учения направлены на повышение уровня безопасности и на боевое слаживание частей и соединений.

Центральное телевидение Китая сообщает, что военная техника была рассредоточена практически по всему региону – включая горные плато и перевалы. Высоты расположения военной техники НОАК над уровнем моря составили до 4 тыс. метров.

Впервые на учениях Китай в массовом порядке применил новые лёгкие танки Type 15 (в Китае именуется «горным танком»), а также 155-мм самоходные гаубицы. Оба этих варианта военной техники не так давно были продемонстрированы в Пекине – на военном параде 1 октября 2019 года.

Боевая масса Type 15 составляет до 35 тонн. Дизельный двигатель обладает мощность в 1000 л.с. Основное вооружение – 105-мм пушка с 38 боеприпасами различного типа. Дополнительно танк оснащается боевым модулем с пулемётной установкой.

Запас хода танка – 450 км. Скорость движения по шоссе – 70 км/ч.

Военные эксперты на китайском канале CCTV отмечают, что лёгкие танки Type 15 могут позволить добиваться преимущества в случае открытого пограничного военного конфликта. Из материала:

Они способны выполнять рейды непосредственно к линии соприкосновения под прикрытием со стороны 155-мм гаубиц, которые сокрушат порядки противника и позволят танкам глубоко вклиниться в его (противника) оборону. Танки достаточно лёгкие и мощные, что позволяет им отлично маневрировать в условиях горной местности Тибета.

На эти заявления обратили внимание в Индии, заявив, что в Китае «нагнетают обстановку в районе Аруначал-Прадеш». Эта территория является спорной между Пекином и Нью-Дели. В Китае её называют частью Южного Тибета.

Учения с использованием танков Type 15 стали первыми маневрами НОАК в наступившем году.

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Страны
Индия
Китай
Проекты
Военные учения
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