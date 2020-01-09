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Военное обозрение

КСИР публикацией ролика предупреждал США об атаке за несколько часов до её проведения

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Источник изображения: topwar.ru

Турецкий обозреватель Муса Кеслер в издании Hurriyet пишет о том, что иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) за несколько часов до ракетного обстрела американских военных баз в Ираке фактически предупредил о скором начале операции.

Речь идёт о ролике, который был опубликован КСИР. В ролике показано, как летят иранские ракеты и как удары с воздуха наносят иранские боевые самолёты.

По словам Мусы Кеслера, это видео вполне можно было расценивать как анонс атаки, которую собираются осуществлять КСИР. Однако никто за пределами Ирана на видеоматериал, представленный КСИР, не обратил особого внимания. Турецкий эксперт считает, что если бы к видео отнеслись серьёзно, то, возможно, и ракетная атака была бы отражена.

Теперь же на поверхность всплывает важный факт: американские военные базы на том же Ближнем Востоке остаются фактически незащищёнными. Ракетными ударами противник США (в данном случае – Иран) способен наносить ущерб, включая и ущерб в живой силе и военной технике. В самих США, как отмечало "ВО" в одной из сегодняшних новостей, задаются вопросом о том, а где же были американские системы ПВО в момент иранской ракетной атаки? И были ли они вообще?

Муса Кеслер с недоумением описывает твит Трампа, в котором тот после иранских ударов по американским военным базам написал: «Всё хорошо».

В Иране тем временем заявили, что удар стал ответом на убийство генерала Сулеймани и если США не проведут новую атаку, то Иран никаких других мер силового характера против американских объектов предпринимать не будет.

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