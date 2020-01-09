Появилось видео ракетного удара по базе США в Ираке

В интернете появился видеоролик, запечатлевший ракетный удар, который был нанесен по базе США, расположенной в Ираке.
🔴 🇮🇷 JUST IN 🇮🇷 🔴
PRESS TV EXCLUSIVE
First #IRGC footage emerges showing #Iran missiles targeting #AinAlAssad airbase in #Iraq in response to General #Soleimani's assassination.#GeneralSoleimani #DecisiveResponse #SoleimaniAssassination pic.twitter.com/vpXA0HvLXG— Press TV (@PressTV) 7 января 2020 г.
Как уточняет иранский телеканал Press TV, обнародовавший видео, целью для этих ударов стала американская база Айн-аль-Асад.
Видео размещено в Twitter телеканала. На кадрах показан полет нескольких ракет. Отмечается, что это первые кадры ракетной атаки.
Ранее сообщалось об ударах Корпуса стражей исламской революции по базе Айн-аль-Асад и аэропорту Эрбиля, в результате которых были уничтожены несколько американских самолетов.
Также появились сообщения о второй волне ударов по американской базе.
Руслан Мельников