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Российская газета

Появилось видео ракетного удара по базе США в Ираке

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Источник изображения: rg.ru

В интернете появился видеоролик, запечатлевший ракетный удар, который был нанесен по базе США, расположенной в Ираке.

Как уточняет иранский телеканал Press TV, обнародовавший видео, целью для этих ударов стала американская база Айн-аль-Асад.

Видео размещено в Twitter телеканала. На кадрах показан полет нескольких ракет. Отмечается, что это первые кадры ракетной атаки.

Ранее сообщалось об ударах Корпуса стражей исламской революции по базе Айн-аль-Асад и аэропорту Эрбиля, в результате которых были уничтожены несколько американских самолетов.

Также появились сообщения о второй волне ударов по американской базе.


Руслан Мельников

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Страны
Ирак
Иран
США
Проекты
2020-й год
ИТ
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