Косачев: у Ирана и США появился шанс разорвать на этом этапе замкнутый круг взаимного насилия, его нельзя упустить

Москва. 8 января. ИНТЕРФАКС - Иран и США не должны упустить появившийся шанс разорвать на этом этапе замкнутый круг взаимного насилия, заявил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Будем надеяться, что в Вашингтоне достанет сейчас здравого смысла сосредоточиться не на ракетной атаке, а на заявлении официального Тегерана: "тем самым пропорциональный ответ завершён". Появился шанс разорвать на этом этапе замкнутый круг взаимного насилия. Его нельзя упустить. Какие бы планы мести ни вынашивали в своих головах американские и иранские радикалы", - написал Косачев на своей странице в "Фейсбуке", комментируя ракетную атаку Ирана на американские военные базы в Ираке.

По мнению сенатора, "иранский ракетный обстрел двух американских баз в Ираке оказался не менее филигранным, чем точечный удар по кортежу генерала Сулеймани в Багдаде".

" 11-12 ракет из пятнадцати "достигли цели", а жертв и разрушений вроде нет. Даже Трамп считает, что "всё хорошо", - отметил Косачев.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил в ночь на среду, что по американским венным базам в Ираке были нанесены ракетные удары. Акция, названная "Мученик Сулеймани", была осуществлена в ответ на гибель 3 января в Ираке иранского военачальника Касема Сулеймани в результате спецоперации американских военных.

Помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман подтвердил данную информацию.

Он отметил, что "около 17:30 Иран осуществил пуск более 10 баллистических ракет по военным базам США в и коалиции в Ираке". "Совершенно очевидно, что пуск ракет был осуществлен с территории Ирана", подчеркнул Хоффман.

Удары, по его словам, были нанесены по базам в Аль-Асаде и Эрбиле, где размещен персонал ВВС США и коалиции.

По предварительной информации, жертв среди иностранного воинского контингента на базах нет.

В то же время телеканал Press TV сообщил, что к крупной операции против американских военных в Ираке приступили иракские "Силы народной мобилизации" (СНМ), известные также как Хашд аш-Шааби.

"Антитеррористическая группировка "Силы народной мобилизации", более известная как силы Хашд аш-Шааби, объявила о начале сокрушительной ответной операции против Соединенных Штатов", - говорится в сообщении.

Президент США Дональд Трамп рассматривает варианты возможных действий в ответ на ракетные удары Ирана по американским военным базам в Ираке, сообщил телеканал Fox News.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм информировала, что Трамп провел совещание со своей командой по нацбезопасности. В нем, как информировали СМИ, приняли участие вице-президент Майк Пенс, госсекретарь США Майк Помпео и министр обороны Марк Эспер.

Вместе с тем, как сообщалось, было принято решение отложить обращение Трапа к нации, которое, судя по сообщениям СМИ, было ранее запланировано.

Возможно, это связано с тем, что решение об ответной акции еще не принято, отмечают наблюдатели. При этом Трамп в твиттере сообщил, что выступит с сообщением утром в среду.

Решение об ответных мерах на ракетные удары Ирана по американским военным базам в Ираке будет принято на основании полной оценки ситуации, заявил сенатор Марк Рубио.

Как сообщило иранское информагентство FARS, Иран предупредил, что если Вашингтон предпримет какие-либо действия в ответ на ракетные удары по американским военным базам, то "он столкнется с еще более болезненными и разрушительными ударами".