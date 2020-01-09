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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ в 2020 получит 40 тыс. автоматов АК-12

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АК-12
АК-12.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 8 января. ИНТЕРФАКС - Российские военные в 2020 году получат 40 тыс. новых автоматов АК-12, сообщили в Минобороны РФ.

"В 2020 году партия 5,45 мм автоматов Ак-12 поступит в подразделения министерства обороны Российской Федерации. В рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятие оборонно-промышленного комплекса передаст Минобороны России 40 тысяч единиц современного стрелкового оружия", - сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В марте 2018 года военные официально подтвердили информацию о принятии на вооружение новых автоматов разработки концерна "Калашников" - АК-12 и АК-15 и завода имени В.Дегтярёва - АЕК-971, АЕК-973 (6П67, 6П68). Данные автоматы испытывались для включения в состав боевой экипировки "Ратник".

Российская армия в ближайшие три года получит 150 тыс. новых автоматов АК-12 и АК-15, сообщил "Интерфаксу" в прошлом году осведомленный источник.

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Страны
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
АЕК-971
АК-12
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
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Проекты
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