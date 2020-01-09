Канадские военные в срочном порядке покидают Ирак

Источник изображения: Минобороны Канады

Канадское военное ведомство приняло решение о немедленном свёртывании присутствия своего контингента в Ираке. Решение, как подчёркивается в Оттаве, принято на фоне резкого усложнения обстановки в стране после устранения генерала КСИР Касема Сулеймани и ответных мер со стороны Ирана. Примечательно, что канадское командование подчеркнуло факт своего неучастия в операции против Сулеймани и одного из лидеров шиитского ополчения Ирака Аль-Мухандиса.

Обращает на себя внимание заявление министерства обороны Израиля, в котором так же отметили, что к операции против Сулеймани отношения не имеют. Это на фоне того, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выразил солидарность с Дональдом Трампом.

Начальник штаба ВС Канады Джонатан Вэнс:

Мы вынуждены реагировать на события в Ираке и временно прекратить свою операцию в формате миссии НАТО и IMPACT в Ираке.

Отмечается, что до полутысячи канадских военнослужащих в срочном порядке переброшены из Ирака в соседний Кувейт – «для лучшей безопасности».

Вэнс:

Мы ставим свою работу в Ираке на паузу. Нам важна безопасность наших военных в изменчивой и опасной среде. Но наша миссия на Ближнем Востоке продолжается.

В чём конкретно сегодня эта миссия заключается, канадский генерал не сообщил.

Напомним, что на момент начала Ираном операции «Мученик Сулеймани» в Ираке находились представители военных контингентов различных стран НАТО, включая контингенты Прибалтийских республик.